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Обед за 30 минут – простой рецепт мягкого и сочного филе с овощами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 февраля, 10:28
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Из овощей – болгарский перец, помидор, лук и консервированный горошек. Все это вместе с курицей быстро обжаривается на сковороде, потом запекается с сыром в течение пяти минут
Куриное филе с овощами
Куриное филе с овощами / Фото: instagram.com/tasha.cooking

Продолжаем собирать интересные способы, чтобы приготовить быстрый, вкусный и недорогой обед.

Это могут быть мясные ежики с рисом, а может быть наше любимое куриное филе с овощами.

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Овощи предварительно нарезаются мелко. Начинать готовить нужно на плите и в сковороде, которая потом отправится на пять минут в духовку.

Важно, чтобы все содержимое будущего обеда не тушилось, а именно обжаривалось. Поэтому готовить нужно на огне выше среднего.

Вместо курицы можно использовать другое мясо, куриную печень или рыбное филе. Видео процесса от автора блюда – Коллекция Рецептов – будет ниже.

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Куриное филе с овощами и сыром

Куриное филе с овощами и сыром
Куриное филе с овощами и сыром / Фото: Коллекция Рецептов

Ингредиенты:

  • 600 г куриного филе;
  • по 200 г сладкого перца, помидоров;
  • 1 луковица;
  • 150 г консервированного горошка;
  • 200 г сыра;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • по 1/2 ч. л. соли, приправы для курицы, итальянских трав;
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца;
  • зелень.

Здесь узнаете рецепт интересного и с красивой подачей обеда – "Бифштекса на лошади".

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Как приготовить:

  1. Все овощи нарезать мелкими кубиками, сыр натереть. Лук обжарить до зарумянивания и сразу добавить чеснок. Как только появится аромат чеснока, добавить перец. Перемешать и обжарить две минуты.
  2. Добавить филе и обжаривать продукты. Они не должны тушиться, а именно жариться.
  3. Когда филе побелеет, а сок из сковороды испарится, добавить все приправы и томатную пасту. Перемешать, готовить одну минуту на большом огне.
  4. Добавить помидор и готовить еще одну минуту. Всыпать горошек, перемешать и убрать сковороду с огня. Разогреть духовку до 190 градусов.
  5. Разложить на курицу с овощами терты сыр и запекать пять минут. При подаче украсить зеленью.

Здесь смотрите, как приготовить этот быстрый и вкусный обед.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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