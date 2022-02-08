Обед за 30 минут – простой рецепт мягкого и сочного филе с овощами

Продолжаем собирать интересные способы, чтобы приготовить быстрый, вкусный и недорогой обед.
Это могут быть мясные ежики с рисом, а может быть наше любимое куриное филе с овощами.
Овощи предварительно нарезаются мелко. Начинать готовить нужно на плите и в сковороде, которая потом отправится на пять минут в духовку.
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Важно, чтобы все содержимое будущего обеда не тушилось, а именно обжаривалось. Поэтому готовить нужно на огне выше среднего.
Вместо курицы можно использовать другое мясо, куриную печень или рыбное филе. Видео процесса от автора блюда – Коллекция Рецептов – будет ниже.
Куриное филе с овощами и сыром
Ингредиенты:
- 600 г куриного филе;
- по 200 г сладкого перца, помидоров;
- 1 луковица;
- 150 г консервированного горошка;
- 200 г сыра;
- 3 зуб. чеснока;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- по 1/2 ч. л. соли, приправы для курицы, итальянских трав;
- 1/4 ч. л. черного молотого перца;
- зелень.
Здесь узнаете рецепт интересного и с красивой подачей обеда – "Бифштекса на лошади".
Как приготовить:
- Все овощи нарезать мелкими кубиками, сыр натереть. Лук обжарить до зарумянивания и сразу добавить чеснок. Как только появится аромат чеснока, добавить перец. Перемешать и обжарить две минуты.
- Добавить филе и обжаривать продукты. Они не должны тушиться, а именно жариться.
- Когда филе побелеет, а сок из сковороды испарится, добавить все приправы и томатную пасту. Перемешать, готовить одну минуту на большом огне.
- Добавить помидор и готовить еще одну минуту. Всыпать горошек, перемешать и убрать сковороду с огня. Разогреть духовку до 190 градусов.
- Разложить на курицу с овощами терты сыр и запекать пять минут. При подаче украсить зеленью.
Здесь смотрите, как приготовить этот быстрый и вкусный обед.