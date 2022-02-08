Обід за 30 хвилин – простий рецепт м'якого та соковитого філе з овочами

Продовжуємо збирати цікаві способи, щоби приготувати швидкий, смачний та недорогий обід.
Це можуть бути м'ясні їжачки з рисом, а може бути наше улюблене куряче філе з овочами.
Овочі попередньо нарізаються дрібно. Починати готувати треба на плиті й у сковороді, яка потім вирушить на п'ять хвилин у духовку.
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Важливо, щоб весь вміст майбутнього обіду не тушкувався, а саме обсмажувався. Тому готувати потрібно на вогні вище середнього.
Замість курки можна використовувати інше м'ясо, курячу печінку або рибне філе. Відео процесу від авторки страви – Колекція Рецептів – буде нижче.
Куряче філе з овочами та сиром
Інгредієнти:
- 600 г курячого філе;
- по 200 г солодкого перцю, помідорів;
- 1 цибулина;
- 150 г консервованого горошку;
- 200 г сиру;
- 3 зуб. часнику;
- 2 ст. л. олії;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- по 1/2 ч. л. солі, приправи для курки, італійських трав;
- 1/4 ч. л. чорного меленого перцю;
- зелень.
Тут дізнаєтесь рецепт цікавого та з красивою подачею обіду – "Біфштекса на коні".
Як приготувати:
- Усі овочі нарізати дрібними кубиками, натерти сир. Цибулю обсмажити до зарум'янювання і одразу додати часник. Щойно з'явиться аромат часнику, додати перець. Перемішати та обсмажити дві хвилини.
- Додати філе та обсмажувати продукти. Вони не мають тушкуватися, а саме смажитися.
- Коли філе побіліє, а сік зі сковороди випарується, додати всі приправи й томатну пасту. Перемішати, готувати хвилину на великому вогні.
- Додати помідор та готувати ще одну хвилину. Всипати горошок, перемішати та прибрати сковороду з вогню. Розігріти духовку до 190 градусів.
- Розкласти на курку з овочами тертий сир і запікати п'ять хвилин. При подачі прикрасити зеленню.
Тут дивіться, як приготувати цей швидкий та смачний обід.