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Пирог на кислом молоке с вареньем и изюмом – будет готов за 35 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 апреля, 08:29
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Желательно, чтобы варенье было густым, по консистенции ближе к повидлу или джему. Этот пирог можно испечь и в мультиварке
Пирог с сушеными ягодами
Пирог с сушеными ягодами / Фото: Инстаграм

Как правило, любая выпечка, где есть кислое молоко или кефир, – это быстрое печенье, самые простые пироги с любыми дополнительными ингредиентами.

Ниже речь пойдет о пироге с вареньем и изюмом. Варенье может быть из любых фруктов или ягод, правда, достаточно густым.

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Муку при замешивании добавляйте частями, чтобы не забить тесто. Все будет зависеть от консистенции варенья.

Как утверждает автор рецепта Ольга Матвей, замешивается ее пирог за две минуты, выпекается чуть больше, чем полчаса.

Пирог на кислом молоке с вареньем и изюмом

Пирог на кислом молоке с вареньем и изюмом
Пирог на кислом молоке с вареньем и изюмом / Фото: Ольга Матвей

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Ингредиенты:

  • варенье – 1 стакан;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 0,5 стакана;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • кислое молоко – 250 мл;
  • мука – 2,5 стакана;
  • изюм – 80 г;
  • щепотка соли;
  • ванилин.

Здесь познакомитесь с рецептом очень красивого ирландского пирога. Для него нужны яблоки.

Как приготовить:

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  1. В варенье добавить соду, перемешать и оставить ан несколько минут. Добавить взбитые яйца, сахар и щепотку соли. Влить кислое молоко и тщательно перемешать.
  2. Частями добавить просеянную муку. Добавить вымытый изюм.
  3. Духовку разогреть на 180 градусов.
  4. Форму застелить пергаментом и выложить тесто, распределить по форме.
  5. Выпекать 35-40 минут. Следить, чтобы пирог не подгорал. Можно немного снизить температуру.
  6. Еще теплым украсить сахарной пудрой.

Здесь смотрите подробней, как замесить тесто для пирога на кислом молоке.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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