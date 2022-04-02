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Пиріг на кислому молоці з варенням та родзинками – буде готовий за 35 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 квітня, 08:29
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Бажано, щоб варення було густим, за консистенцією ближче до повидла або джему. Цей пиріг можна спекти і в мультиварці
Пиріг із сушеними ягодами
Пиріг із сушеними ягодами / Фото: Инстаграм

Як правило, будь-яка випічка, де є кисле молоко або кефір, – це швидке печиво, найпростіші пироги з будь-якими додатковими інгредієнтами.

Нижче йтиметься про пиріг з варенням та родзинками. Варення може бути з будь-яких фруктів або ягід, щоправда, досить густим.

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Борошно при замішуванні додавайте частинами, щоб не забити тісто. Усе залежатиме від консистенції варення.

Як стверджує авторка рецепта Ольга Матвій, замішується її пиріг за дві хвилини, випікається трохи більше, ніж пів години.

Пиріг на кислому молоці з варенням та родзинками

Пиріг на кислому молоці з варенням та родзинками
Пиріг на кислому молоці з варенням та родзинками / Фото: Ольга Матвей

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Інгредієнти:

  • варення -1 склянка;
  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 0,5 склянки;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • кисле молоко – 250 мл;
  • борошно – 2,5 склянки;
  • родзинки – 80 г;
  • дрібка солі;
  • ванілін.

Тут познайомитеся з рецептом дуже гарного ірландського пирога. Для нього потрібні яблука.

Як приготувати:

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  1. У варення додати соду, перемішати і залишити на кілька хвилин. Додати збиті яйця, цукор та дрібку солі. Влити кисле молоко і ретельно перемішати.
  2. Частками додати просіяне борошно. Додати вимиті родзинки.
  3. Духовку розігріти на 180 градусів.
  4. Форму застелити пергаментом та викласти тісто, розподілити по формі.
  5. Випікати 35-40 хвилин. Слідкувати, щоб пиріг не підгорів. Можна трохи знизити температуру.
  6. Ще теплим прикрасити цукровою пудрою.

Тут дивіться докладніше, як замісити тісто для пирога на кислому молоці.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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