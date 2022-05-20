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Подборка рецептов окрошки на любой вкус

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 мая, 11:42
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Очень многие фудблогеры предлагают одну хитрость – измельченную зелень растолочь с солью для получения сока. Можно добавить к зелени картофель, если его используете
Рецепты окрошки
Рецепты окрошки / Фото: Depositphotos

Овощные супы бывают теплыми, в которых акцент на один овощ, а бывают холодными, как окрошка, где собрано много всего и разного.

Кто-то предпочитает окрошку с курицей или мясом, а некоторые считают такие рецепты пресными и берут колбасу.

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Важно – это то, чем вы заправляете суп. В подборке варианты для сыворотки, кефира и кваса.

К окрошке на сыворотке по рецепту elena_vakula23 можно добавить или колбасу, или куриное филе.

В окрошку с хорошей вареной колбасой на кефире от gorbunochekзелень и картофель нужно мелко нарезать и растолочь с солью.

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Окрошка на кефире – редакторский рецепт, попробуйте добавить немного молодого чеснока.

Окрошка на сыворотке

Окрошка на сыворотке
Окрошка на сыворотке

Ингредиенты:

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  • кефир 2,5% – 1 л
  • сыворотка – 1 л;
  • картофель – 3 шт.;
  • яйца – 4 шт.;
  • редиска – 10 шт.;
  • огурцы – 2-3 шт.;
  • колбаса – 200 г;
  • лук, укроп, соль, перец, горчица – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Нарезать кубиками огурцы, колбасу и яйца, сложить в кастрюлю. Редиску натереть.
  2. Половину картофеля нарезать кубиками, а остальную натереть. Добавить нарезанную зелень, соль и перец.
  3. Смешать сыворотку с кефиром и залить окрошку. Все тщательно перемешать.

Если готовитесь к празднику, познакомьтесь с этими красивыми холодными закусками.

Окрошка с колбасой на квасе

Окрошка с колбасой на квасе
Окрошка с колбасой на квасе / Фото: instagram.com/gorbunochek/

Ингредиенты:

  • вареный картофель – 3 шт.;
  • редис – 7-10 шт.;
  • огурец – 1 большой;
  • яйца – 5 шт.;
  • колбаса – 300 г.;
  • квас – 1,5 л;
  • сметана – 200 г;
  • зелень, соль;
  • майонез – 150 г.

Как приготовить:

  1. Зелень мелко нарезать, послить и слегка растолочь. Добавить нарезанный вареный картофели и размять все вместе.
  2. Колбасу, яйца, редис и огурец нарезать небольшими кубиками. Заправить смесью из сметаны и майонеза, перемешать.
  3. Добавить квас и посолить по вкусу.

Обязательно попробуйте польский картофельный суп, для него тоже нужна колбаса.

Окрошка с курицей на кефире (без картофеля)

Окрошка на кефире с курицей
Окрошка на кефире с курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • вареное куриное филе – 150 г;
  • зеленый лук – 3-4 стебля;
  • кефир – 1,5 стакана;
  • редис – 4-5 шт.;
  • молодой чеснок – 1/2 головки;
  • яйца – 3 шт.;
  • огурцы – 1-2 шт.;
  • сок одного лимона;
  • горчица, укроп, петрушка – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Измельчить зелень, мелко нарезать лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешать.
  2. Разбавить кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. Добавить сок лимона и немного горчицы, перемешать.
  3. Добавить нарезанное филе, залить заправкой, довести до вкуса солью и перцем. Украсить отварным яйцом.

Неожиданные рецепты с щавелем собраны в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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