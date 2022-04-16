Шоколадная, белковая и как зефир – 3 рецепта глазури для паски

Выпечка на Пасху – главный атрибут праздника. Паски могут быть разными по наполнению, размеру и ингредиентам, но объединяет их одно – красивая и вкусная глазурь и помадка.
Особенно острожным стоит быть с белковой глазурью. После того, как она попадет на выпечку, отправьте паски в разогретую до ста градусов духовку, чтобы избежать отравлением сальмонеллой.
В белковую глазурь по рецепту anya.gotovit нужен сок лимона. Глазурь на желатине быстро схватывается. Учтите это, если будете использовать декор.
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Шоколадная от украинского фудблогера tanyushina готовится на основе сливок.
Шоколадная глазурь
Ингредиенты:
- по 100 г темного шоколада, жирных сливок;
- 30 г сливочного масла.
Как приготовить:
- Шоколад поломать на кусочки. Сливки нагреть до 85градусов, вылить на шоколад, перебить блендером.
- Добавить масло, еще раз перебить. Охладить до комнатной температуры. Использовать, когда паски полностью остыли.
Простой рецепт паски с цукатами найдете здесь.
Белковая глазурь
Ингредиенты:
- 1 шт. белок;
- 150 г сахарной пудры;
- 1 ч. л. сока лимона.
Как приготовить:
- Отделить белок и взбить в легкую пену. Частями ввести сахарную пудру, постоянно взбивая.
- Влить лимонный сок и взбить до плотной консистенции.
- Поставить в разогретую до 100 градусов духовку на 5 минут.
Глазурь на желатине со вкусом зефира
Ингредиенты:
- 5 г желатина + 30 г холодной воды;
- 150 г сахарной пудры;
- 30 г воды;
- половина ч. л. лимонного сока.
Как приготовить:
- Желатин замочить в холодной воде и оставить для набухания.
- Пудру перемешать с водой силиконовой лопаткой, поставить на огонь и дать массе закипеть.
- Снять с огня и сразу добавить желатин. Перемешать до растворения. Добавить лимонный сок и взбить массу миксером в течении 3-4 минут.