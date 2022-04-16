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Шоколадная, белковая и как зефир – 3 рецепта глазури для паски

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 апреля, 08:22
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Хорошая глазурь или помадка должна быть по консистенции, как сметана. Если глазурь получилась густой, добавляйте немного кипяченой воды или молока
Рецепты глазури для пасок
Рецепты глазури для пасок / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, instagram.com/_time_to_food

Выпечка на Пасху – главный атрибут праздника. Паски могут быть разными по наполнению, размеру и ингредиентам, но объединяет их одно – красивая и вкусная глазурь и помадка.

Особенно острожным стоит быть с белковой глазурью. После того, как она попадет на выпечку, отправьте паски в разогретую до ста градусов духовку, чтобы избежать отравлением сальмонеллой.

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В белковую глазурь по рецепту anya.gotovit нужен сок лимона. Глазурь на желатине быстро схватывается. Учтите это, если будете использовать декор.

Шоколадная от украинского фудблогера tanyushina готовится на основе сливок.

Шоколадная глазурь

Шоколадная глазурь наносится, когда паски полностью остынут
Шоколадная глазурь наносится, когда паски полностью остынут / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

  • по 100 г темного шоколада, жирных сливок;
  • 30 г сливочного масла.

Как приготовить:

  1. Шоколад поломать на кусочки. Сливки нагреть до 85градусов, вылить на шоколад, перебить блендером.
  2. Добавить масло, еще раз перебить. Охладить до комнатной температуры. Использовать, когда паски полностью остыли.

Простой рецепт паски с цукатами найдете здесь.

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Белковая глазурь

Паски с белковой глазурью обязательно отправьте в духовку на 5-7 минут
Паски с белковой глазурью обязательно отправьте в духовку на 5-7 минут / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 шт. белок;
  • 150 г сахарной пудры;
  • 1 ч. л. сока лимона.

Как приготовить:

  1. Отделить белок и взбить в легкую пену. Частями ввести сахарную пудру, постоянно взбивая.
  2. Влить лимонный сок и взбить до плотной консистенции.
  3. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку на 5 минут.

Глазурь на желатине со вкусом зефира

В глазурь со вкусом зефира нужен сок лимона
В глазурь со вкусом зефира нужен сок лимона / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 5 г желатина + 30 г холодной воды;
  • 150 г сахарной пудры;
  • 30 г воды;
  • половина ч. л. лимонного сока.

Как приготовить:

  1. Желатин замочить в холодной воде и оставить для набухания.
  2. Пудру перемешать с водой силиконовой лопаткой, поставить на огонь и дать массе закипеть.
  3. Снять с огня и сразу добавить желатин. Перемешать до растворения. Добавить лимонный сок и взбить массу миксером в течении 3-4 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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