Шоколадна, білкова і як зефір – 3 рецепти глазурі для паски

Хороша глазур або помадка має бути за консистенцією, як сметана. Якщо глазур вийшла густою, додайте трохи кип'яченої води або молока

Рецепти глазурі для пасок / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні, instagram.com/_time_to_food

Випічка на Великдень – головний атрибут свята. Паски можуть бути різними за наповненням, розміру та інгредієнтам, але поєднує їх одне – красива та смачна глазур та помадка.

Особливо обережним варто бути з білковою глазур'ю. Після того, як вона потрапить на випічку, відправте паски в розігріту до ста градусів духовку, щоб уникнути отруєнням сальмонелою.

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У білкову глазур за рецептом anya.gotovit потрібен сік лимона. Глазур на желатині швидко схоплюється. Врахуйте це, якщо використовуватимете декор.

Шоколадна від української фудблогерки tanyushina готується на основі вершків.

Шоколадна глазур

Шоколадна глазур наноситься, коли паски повністю охолонуть / Фото: Инстаграм

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Інгредієнти:

по 100 г темного шоколаду, жирних вершків;

30 г вершкового масла.

Як приготувати:

Шоколад поламати на шматочки. Вершки нагріти до 85 градусів, вилити на шоколад, перебити блендером. Додати масло, ще раз перебити. Охолодити до кімнатної температури. Використовувати, коли паски повністю охолонули.

Простий рецепт паски з цукатами знайдете тут.

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Білкова глазур

Паски з білковою глазур'ю обов'язково відправте в духовку на 5-7 хвилин / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 шт. білок;

150 г цукрової пудри;

1 ч. л. соку лимона.

Як приготувати:

Відокремити білок і збити в легку піну. Частинами ввести цукрову пудру, постійно збиваючи. Влити лимонний сік і збити до щільної консистенції. Поставити у розігріту до 100 градусів духовку на 5 хвилин.

Глазур на желатині зі смаком зефіру

У глазур зі смаком зефіру потрібен сік лимона / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

5 г желатину + 30 г холодної води;

150 г цукрової пудри;

30 г води;

половина ч. л. лимонного соку.

Як приготувати: