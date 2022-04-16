Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Сирна паска

Швидка закуска

Вечеря за 30 хвилин

Як у дитинстві

Десерт на сковороді

Домашній паштет
СЬОГОДНІ Їжа

Шоколадна, білкова і як зефір – 3 рецепти глазурі для паски

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 квітня, 08:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хороша глазур або помадка має бути за консистенцією, як сметана. Якщо глазур вийшла густою, додайте трохи кип'яченої води або молока
Рецепти глазурі для пасок
Рецепти глазурі для пасок / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні, instagram.com/_time_to_food

Випічка на Великдень – головний атрибут свята. Паски можуть бути різними за наповненням, розміру та інгредієнтам, але поєднує їх одне – красива та смачна глазур та помадка.

Особливо обережним варто бути з білковою глазур'ю. Після того, як вона потрапить на випічку, відправте паски в розігріту до ста градусів духовку, щоб уникнути отруєнням сальмонелою.

Реклама

У білкову глазур за рецептом anya.gotovit потрібен сік лимона. Глазур на желатині швидко схоплюється. Врахуйте це, якщо використовуватимете декор.

Шоколадна від української фудблогерки tanyushina готується на основі вершків.

Шоколадна глазур

Шоколадна глазур наноситься, коли паски повністю охолонуть
Шоколадна глазур наноситься, коли паски повністю охолонуть / Фото: Инстаграм

Реклама

Інгредієнти:

  • по 100 г темного шоколаду, жирних вершків;
  • 30 г вершкового масла.

Як приготувати:

  1. Шоколад поламати на шматочки. Вершки нагріти до 85 градусів, вилити на шоколад, перебити блендером.
  2. Додати масло, ще раз перебити. Охолодити до кімнатної температури. Використовувати, коли паски повністю охолонули.

Простий рецепт паски з цукатами знайдете тут.

Реклама

Білкова глазур

Паски з білковою глазур'ю обов'язково відправте в духовку на 5-7 хвилин
Паски з білковою глазур'ю обов'язково відправте в духовку на 5-7 хвилин / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 шт. білок;
  • 150 г цукрової пудри;
  • 1 ч. л. соку лимона.

Як приготувати:

  1. Відокремити білок і збити в легку піну. Частинами ввести цукрову пудру, постійно збиваючи.
  2. Влити лимонний сік і збити до щільної консистенції.
  3. Поставити у розігріту до 100 градусів духовку на 5 хвилин.

Глазур на желатині зі смаком зефіру

У глазур зі смаком зефіру потрібен сік лимона
У глазур зі смаком зефіру потрібен сік лимона / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 5 г желатину + 30 г холодної води;
  • 150 г цукрової пудри;
  • 30 г води;
  • половина ч. л. лимонного соку.

Як приготувати:

  1. Желатин замочити у холодній воді та залишити для набухання.
  2. Пудру перемішати з водою силіконовою лопаткою, поставити на вогонь і дати закипіти.
  3. Зняти з вогню та одразу додати желатин. Перемішати до розчинення. Додати лимонний сік і збити масу міксером впродовж 3-4 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Stay with Ukraine
Патріотичні яйця на Великдень
Фарбувати
Секрети свіжості
Як зберігати хліб?
Дізнатися
Будете пекти паски цього року?
Готувати
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Левам
Дізнатися страву
Контроль якості
Перевірити розпушувач тіста
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашні чіпси
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти