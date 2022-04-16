Шоколадна, білкова і як зефір – 3 рецепти глазурі для паски

Випічка на Великдень – головний атрибут свята. Паски можуть бути різними за наповненням, розміру та інгредієнтам, але поєднує їх одне – красива та смачна глазур та помадка.
Особливо обережним варто бути з білковою глазур'ю. Після того, як вона потрапить на випічку, відправте паски в розігріту до ста градусів духовку, щоб уникнути отруєнням сальмонелою.
У білкову глазур за рецептом anya.gotovit потрібен сік лимона. Глазур на желатині швидко схоплюється. Врахуйте це, якщо використовуватимете декор.
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Шоколадна від української фудблогерки tanyushina готується на основі вершків.
Шоколадна глазур
Інгредієнти:
- по 100 г темного шоколаду, жирних вершків;
- 30 г вершкового масла.
Як приготувати:
- Шоколад поламати на шматочки. Вершки нагріти до 85 градусів, вилити на шоколад, перебити блендером.
- Додати масло, ще раз перебити. Охолодити до кімнатної температури. Використовувати, коли паски повністю охолонули.
Простий рецепт паски з цукатами знайдете тут.
Білкова глазур
Інгредієнти:
- 1 шт. білок;
- 150 г цукрової пудри;
- 1 ч. л. соку лимона.
Як приготувати:
- Відокремити білок і збити в легку піну. Частинами ввести цукрову пудру, постійно збиваючи.
- Влити лимонний сік і збити до щільної консистенції.
- Поставити у розігріту до 100 градусів духовку на 5 хвилин.
Глазур на желатині зі смаком зефіру
Інгредієнти:
- 5 г желатину + 30 г холодної води;
- 150 г цукрової пудри;
- 30 г води;
- половина ч. л. лимонного соку.
Як приготувати:
- Желатин замочити у холодній воді та залишити для набухання.
- Пудру перемішати з водою силіконовою лопаткою, поставити на вогонь і дати закипіти.
- Зняти з вогню та одразу додати желатин. Перемішати до розчинення. Додати лимонний сік і збити масу міксером впродовж 3-4 хвилин.