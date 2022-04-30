Простой рецепт соуса для шашлыка – нужны кетчуп, майонез и свежий огурец

Этому соусу не понадобится время, чтобы настояться. Его можно приготовить, пока жарится шашлык. Обязательно возьмите немного зеленого лука

Соус для шашлыка / Фото: instagram.com/_lenka_shynkarenko_/

Даже если ваш шашлык по рецепту опытных кулинаров, рецепт Евгения Клопотенко мы публиковали, к горячему мясу очень хорош и необходим правильный соус. Ну или тот, который подойдет и понравится всем.

Здесь остроту кетчупа и майонеза немного смягчит свежий огурец и зелень. На странице vkysnie.bluyda рекомендуют использовать укроп, зеленый лук, кинзу и петрушку.

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Соус можно подавать сразу же, если не съедите, его можно хранить в контейнере несколько дней.

Красный соус для шашлыка

Красный соус для шашлыка / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda

Ингредиенты:

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свежий огурец – 2 шт.

кетчуп, майонез – по 200 г;

чеснок – 2 зубчика;

зеленый лук, петрушка, укроп, кинза;

соль, перец.

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Как приготовить:

Огурцы нарезать мелкими кубиками. Добавить нарезанную зелень Чеснок натереть на мелкой терке, смешать с огурцами и зеленью. Добавить майонез, кетчуп. Все тщательно перемешать, при необходимости добавить соль и перец. Подавать сразу.

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