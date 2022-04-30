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Простой рецепт соуса для шашлыка – нужны кетчуп, майонез и свежий огурец

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 апреля, 17:37
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Этому соусу не понадобится время, чтобы настояться. Его можно приготовить, пока жарится шашлык. Обязательно возьмите немного зеленого лука
Соус для шашлыка
Соус для шашлыка / Фото: instagram.com/_lenka_shynkarenko_/

Даже если ваш шашлык по рецепту опытных кулинаров, рецепт Евгения Клопотенко мы публиковали, к горячему мясу очень хорош и необходим правильный соус. Ну или тот, который подойдет и понравится всем.

Здесь остроту кетчупа и майонеза немного смягчит свежий огурец и зелень. На странице vkysnie.bluyda рекомендуют использовать укроп, зеленый лук, кинзу и петрушку.

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Соус можно подавать сразу же, если не съедите, его можно хранить в контейнере несколько дней.

Красный соус для шашлыка

Красный соус для шашлыка
Красный соус для шашлыка / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda

Ингредиенты:

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  • свежий огурец – 2 шт.
  • кетчуп, майонез – по 200 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • зеленый лук, петрушка, укроп, кинза;
  • соль, перец.

И еще четыре рецепта самых разных соусов к шашлыку и овощам найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Огурцы нарезать мелкими кубиками. Добавить нарезанную зелень
  2. Чеснок натереть на мелкой терке, смешать с огурцами и зеленью. Добавить майонез, кетчуп. Все тщательно перемешать, при необходимости добавить соль и перец.
  3. Подавать сразу.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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