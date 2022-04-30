Простий рецепт соусу для шашлику – потрібні кетчуп, майонез та свіжий огірок

Цьому соусу не знадобиться час, щоб настоятися. Його можна приготувати, поки смажиться шашлик. Обов'язково візьміть трохи зеленої цибулі

Соус для шашлику / Фото: instagram.com/_lenka_shynkarenko_/

Навіть якщо ваш шашлик за рецептом досвідчених кулінарів, рецепт Євгенія Клопотенка ми публікували, до гарячого м'яса дуже добрий та необхідний правильний соус. Ну або той, який підійде та сподобається всім.

Тут гостроту кетчупу та майонезу трохи пом'якшить свіжий огірок та зелень. На сторінці vkysnie.bluyda рекомендують використовувати кріп, зелену цибулю, кінзу та петрушку.

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Соус можна подавати одразу ж, якщо не з'їсте, його можна зберігати в контейнері кілька днів.

Червоний соус для шашлику

Червоний соус для шашлику / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda

Інгредієнти:

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свіжий огірок – 2 шт.

кетчуп, майонез – по 200 г;

часник – 2 зубчики;

зелена цибуля, петрушка, кріп, кінза;

сіль, перець.

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Як приготувати:

Огірки нарізати дрібними кубиками. Додати нарізану зелень Часник натерти на дрібній тертці, змішати з огірками та зеленню. Додати майонез, кетчуп. Усе ретельно перемішати, за необхідності додати сіль та перець. Подавати одразу.

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