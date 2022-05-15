Рецепт хлеба экмек из Турции – получается мягким и пышным

Для многих самая хлебная страна в мире – Германия, это действительно так. Но очень рядом с ней стоит Турция. Здесь тоже его много пекут и на каждом углу.
Единственное, что может соревноваться там с хлебом, так это их легендарные бублики симиты с кунжутом.
Что касается эдмека, то это продолговатый хлеб с большим надрезом по всей длине. Перед выпеканием посыпьте его манкой или кукурузной мукой.
Тесто расстаивается несколько раз и всегда под пленкой или полотенцем. Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке.
Рецепт с канала Schnell Lecker Schön.
Турецкий хлеб экмек – рецепт
Ингредиенты:
- 350 мл теплой воды;
- 7-10 г сухих дрожжей;
- по 1 ч. л. сахара, соли;
- 500 г муки;
- 4 ст. л. растительного масла.
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Как приготовить:
- В теплую воду добавить сухие дрожжи, сахар и перемешать. Оставить на 5 минут.
- Муку (400 г) просеять, добавить соль. Хорошо перемешать.
- Влить дрожжи, растительное масло и замесить тесто. Добавить муку (100 г), снова перемешать. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на один час.
- Выложить тесто на припыленную мукой поверхность и слегка вымесить.
- Разделить на две части. Сформировать шарики, накрыть полотенцем и оставить на столе на 15-20 минут.
- Пальцами придать каждой части прямоугольную форму и, начиная с одного конца, заворачивать края теста к низу в виде треугольника.
- Выложить на застеленный противень, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 15 минут. Смазать водой и сделать один продольный надрез.
- Выпекать 30-35 минут при 220 градусах.
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