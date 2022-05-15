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Рецепт хліба екмек з Туреччини – він буде м'яким та пишним

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 травня, 08:19
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Екмек перекладається як буханець хліба. Різновидів турецького хліба сотні, один з них – довгастої форми із щільною хрусткою скоринкою та повітряним м'якушем
Турецький хліб екмек
Турецький хліб екмек

Для багатьох найбільша хлібна країна у світі – Німеччина, це справді так. Але поруч з нею стоїть Туреччина. Тут теж його багато печуть і на кожному розі.

Єдине, що може змагатися там з хлібом, то це їхні легендарні бублики симіти з кунжутом.

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Щодо едмека, то це довгастий хліб з великим надрізом по всій довжині. Перед випіканням посипте його манкою або кукурудзяним борошном.

Тісто розстоюється кілька разів і завжди під плівкою або рушником. Випікайте в розігрітій до 220 градусів духовці.

Рецепт з каналу Schnell Lecker Schön.

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Турецький хліб екмек

Турецький хліб екмек – рецепт
Турецький хліб екмек – рецепт

Інгредієнти:

  • 350 мл теплої води;
  • 7-10 г сухих дріжджів;
  • по 1 ч. л. цукру, солі;
  • 500 г борошна;
  • 4 ст. л. олії.

Як посмажити турецький хліб на сковороді, для якого не потрібні яйця, читайте це матеріялі.

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Як приготувати:

  1. У теплу воду додати сухі дріжджі, цукор та перемішати. Залишити на 5 хвилин.
  2. Борошно (400 г) просіяти, додати сіль. Добре перемішати.
  3. Влити дріжджі, олію та замісити тісто. Додати борошно (100 г), знову перемішати. Накрити плівкою і залишити в теплому місці на годину.
  4. Викласти тісто на припилену борошном поверхню і злегка вимісити.
  5. Поділити на дві частини. Сформувати кульки, накрити рушником та залишити на столі на 15-20 хвилин.
  6. Пальцями надати кожній частині прямокутну форму і, починаючи з одного кінця, загорнути краї тіста донизу у вигляді трикутника.
  7. Викласти на застелене деко, накрити рушником і залишити в теплому місці на 15 хвилин. Змастити водою і зробити один поздовжній надріз.
  8. Випікати 30-35 хвилин за 220 градусів.

Тут дізнаєтесь, як зробити турецьку страву яглами, що дуже схожа на лазанью.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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