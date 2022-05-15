Рецепт хліба екмек з Туреччини – він буде м'яким та пишним

Для багатьох найбільша хлібна країна у світі – Німеччина, це справді так. Але поруч з нею стоїть Туреччина. Тут теж його багато печуть і на кожному розі.
Єдине, що може змагатися там з хлібом, то це їхні легендарні бублики симіти з кунжутом.
Щодо едмека, то це довгастий хліб з великим надрізом по всій довжині. Перед випіканням посипте його манкою або кукурудзяним борошном.
Тісто розстоюється кілька разів і завжди під плівкою або рушником. Випікайте в розігрітій до 220 градусів духовці.
Рецепт з каналу Schnell Lecker Schön.
Турецький хліб екмек
Інгредієнти:
- 350 мл теплої води;
- 7-10 г сухих дріжджів;
- по 1 ч. л. цукру, солі;
- 500 г борошна;
- 4 ст. л. олії.
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Як приготувати:
- У теплу воду додати сухі дріжджі, цукор та перемішати. Залишити на 5 хвилин.
- Борошно (400 г) просіяти, додати сіль. Добре перемішати.
- Влити дріжджі, олію та замісити тісто. Додати борошно (100 г), знову перемішати. Накрити плівкою і залишити в теплому місці на годину.
- Викласти тісто на припилену борошном поверхню і злегка вимісити.
- Поділити на дві частини. Сформувати кульки, накрити рушником та залишити на столі на 15-20 хвилин.
- Пальцями надати кожній частині прямокутну форму і, починаючи з одного кінця, загорнути краї тіста донизу у вигляді трикутника.
- Викласти на застелене деко, накрити рушником і залишити в теплому місці на 15 хвилин. Змастити водою і зробити один поздовжній надріз.
- Випікати 30-35 хвилин за 220 градусів.
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