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Рецепты на Ивана Купала – как вкусно подготовиться к празднику (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 июля, 12:09
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Это будет простой пирог с большим количеством зелени, вареники с черной смородиной, можно взять вишню, и петровский квас из ржаных сухарей
Рецепты на Ивана Купала
Рецепты на Ивана Купала / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

День Ивана Купала неизменный, 7 июля. Это один из главных и древнейших летних славянских праздников. Готовили многое с использованием сезонных продуктов.

Огромный акцент на зелень, ягоды. Так что когда будете накрывать праздничный стол, не забудьте об овощном салате.

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Рецепты проверены редакцией. Для пирога от oksanabadina возьмите зелень и сулугуни или творог на выбор.

Сахара к смородине для вареников берите на свое усмотрение, а для петровского кваса нужно немного меда и дрожжей.

Пирог с зеленью, творогом и сыром

Пирог с зеленью, творогом и сыром
Пирог с зеленью, творогом и сыром

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Ингредиенты:

  • 200 г творога или феты;
  • 250 г греческого йогурта;
  • 180-200 г муки;
  • соль;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки:

  • 150 г любой рубленной зелени;
  • 250 г моцареллы, сулугуни или творога;
  • соль и специи.

Как приготовить:

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  1. Творог протереть через сито, добавить греческий йогурт, муку, соль и разрыхлитель. Замесить тесто.
  2. Застелить противень бумагой для выпечки, выложить тесто, разровнять в виде лепешки и наколоть вилкой.
  3. Для начинки зелень измельчить, натереть сыр и соединить все вместе. Выложить начинку.
  4. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-30 минут.

Не пропустите рецепт сицилийского пирога с помидорами и сыром скачча рагузана.

Вареники с черной смородиной

Рыбы неравнодушны к сладкому. Их вареники – с творогом
Рыбы неравнодушны к сладкому. Их вареники – с творогом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 550 г муки;
  • 200 мл воды;
  • яйцо;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • по щепотке сахара, соли:
  • 200 г смородины.

Как приготовить:

  1. Муку соединить с солью и сахаром. Влить воду комнатной температуры. Перемешать до появления мучной крошки.
  2. Добавить куриное яйцо, влить масло. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут.
  3. Разделить тесто на две равные части, каждую тонко раскатать.
  4. Стаканом выдавить кружки. Выложить начинку – сахар и смородину. Сформировать вареники.
  5. Варить до готовности.

Еще вареники будут вкусными с вишней. Тут рецепт теста, которое никогда не разорвется.

Петровский квас

Домашний хлебный квас
Домашний хлебный квас / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 5 л:

  • 800 г ржаных сухарей;
  • 4 л воды;
  • 0,5 ст. л. муки;
  • по 100 г сахара, меда, тертого хрена;
  • 25 г дрожжей.

Как приготовить:

  1. Хорошо поджаренные в духовке сухари залить кипятком и поставить на сутки в теплое место.
  2. Процедить закваску, добавить воду. Дрожжи и муку развести в небольшом количестве теплого кваса, влить в остальной квас.
  3. Добавить сахар и поставить в теплое место на 5-6 часов. Перед тем, как разливать квас в бутылки, добавить мед и хрен.
  4. Бутылки с квасом закрыть и поставить в холодильник.

Если любите квас, то попробуйте приготовить на нем холодный борщ по рецепту Евгения Клопотенко.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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