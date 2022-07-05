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Рецепти на Івана Купала – як смачно підготуватися до свята (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 липня, 12:09
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Це буде простий пиріг з великою кількістю зелені, вареники з чорною смородиною, можна взяти вишню, і петрівський квас із житніх сухарів
Рецепти на Івана Купала
Рецепти на Івана Купала / Фото: Колаж: Сьогодні

День Івана Купала незмінний, 7 липня. Це одне з головних та найдавніших літніх слов'янських свят. Готували багато з використанням сезонних продуктів.

Величезний акцент на зелень, ягоди. Тож коли накриватимете святковий стіл, не забудьте про овочевий салат.

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Рецепти перевірено редакцією. Для пирога від oksanabadina візьміть зелень і сулугуні або кисломолочний сир на вибір.

Цукру до смородини для вареників беріть на власний розсуд, а для петрівського квасу потрібно трохи меду та дріжджів.

Пиріг із зеленню, сулугуні та кисломолочним сиром

Пиріг із зеленню, кисломолочним сиром
Пиріг із зеленню, кисломолочним сиром

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Інгредієнти:

  • 200 г кисломолочного сиру або фети;
  • 250 г грецького йогурту;
  • 180-200 г борошна;
  • сіль;
  • 1 ч. л. розпушувача.

Для начинки:

  • 150 г будь-якої рубаної зелені;
  • 250 г моцарели, сулугуні або кисломолочного сиру;
  • сіль та спеції.

Як приготувати:

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  1. Сир протерти через сито, додати грецький йогурт, борошно, сіль та розпушувач. Замісити тісто.
  2. Застелити деко папером для випічки, викласти тісто, розрівняти у вигляді коржика та наколоти виделкою.
  3. Для начинки зелень подрібнити, натерти сир і з'єднати разом. Викласти начинку.
  4. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-30 хвилин.

Не пропустіть рецепт сицилійського пирога з помідорами та сиром скача рагузана.

Вареники з чорною смородиною

Риби небайдужі до солодкого. Вони вареники – з сиром
Риби небайдужі до солодкого. Вони вареники – з сиром

Інгредієнти:

  • 550 г борошна;
  • 200 мл води;
  • яйце;
  • 1 ст. л. олії;
  • по щіпці цукру, солі:
  • 200 г смородини.

Як приготувати:

  1. Борошно з'єднати із сіллю та цукром. Влити воду кімнатної температури. Перемішати до появи борошняної крихти.
  2. Додати куряче яйце, влити олію. Замісити тісто, накрити рушником та залишити на 15-20 хвилин.
  3. Розділити тісто на дві рівні частини, кожну тонко розкачати.
  4. Склянкою видавити кухлі. Викласти начинку – цукор та смородину. Сформувати вареники.
  5. Варити до готовності.

Ще вареники будуть смачними з вишнею. Тут рецепт тіста, яке ніколи не розірветься.

Петрівський квас

Домашній хлібний квас
Домашній хлібний квас

Інгредієнти на 5 л:

  • 800 г житніх сухарів;
  • 4 л води;
  • 0,5 ст. л. борошна;
  • по 100 г цукру, меду, тертого хрону;
  • 25 г дріжджів.

Як приготувати:

  1. Добре підсмажені в духовці сухарі залити окропом і поставити на добу в тепле місце.
  2. Процідити закваску, додати воду. Дріжджі й борошно розвести в невеликій кількості теплого квасу, влити в решту квас.
  3. Додати цукор і поставити в тепле місце на 5-6 годин. Перед тим, як розливати квас у пляшки, додати мед та хрін.
  4. Пляшки з квасом закрити та поставити в холодильник.

Якщо любите квас, спробуйте приготувати на ньому холодний борщ за рецептом Євгена Клопотенка.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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