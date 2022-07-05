Рецепти на Івана Купала – як смачно підготуватися до свята (фото)

Це буде простий пиріг з великою кількістю зелені, вареники з чорною смородиною, можна взяти вишню, і петрівський квас із житніх сухарів

Рецепти на Івана Купала / Фото: Колаж: Сьогодні

День Івана Купала незмінний, 7 липня. Це одне з головних та найдавніших літніх слов'янських свят. Готували багато з використанням сезонних продуктів.

Величезний акцент на зелень, ягоди. Тож коли накриватимете святковий стіл, не забудьте про овочевий салат.

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Рецепти перевірено редакцією. Для пирога від oksanabadina візьміть зелень і сулугуні або кисломолочний сир на вибір.

Цукру до смородини для вареників беріть на власний розсуд, а для петрівського квасу потрібно трохи меду та дріжджів.

Пиріг із зеленню, сулугуні та кисломолочним сиром

Пиріг із зеленню, кисломолочним сиром

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Інгредієнти:

200 г кисломолочного сиру або фети;

250 г грецького йогурту;

180-200 г борошна;

сіль;

1 ч. л. розпушувача.

Для начинки:

150 г будь-якої рубаної зелені;

250 г моцарели, сулугуні або кисломолочного сиру;

сіль та спеції.

Як приготувати:

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Сир протерти через сито, додати грецький йогурт, борошно, сіль та розпушувач. Замісити тісто. Застелити деко папером для випічки, викласти тісто, розрівняти у вигляді коржика та наколоти виделкою. Для начинки зелень подрібнити, натерти сир і з'єднати разом. Викласти начинку. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-30 хвилин.

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Вареники з чорною смородиною

Риби небайдужі до солодкого. Вони вареники – з сиром

Інгредієнти:

550 г борошна;

200 мл води;

яйце;

1 ст. л. олії;

по щіпці цукру, солі:

200 г смородини.

Як приготувати:

Борошно з'єднати із сіллю та цукром. Влити воду кімнатної температури. Перемішати до появи борошняної крихти. Додати куряче яйце, влити олію. Замісити тісто, накрити рушником та залишити на 15-20 хвилин. Розділити тісто на дві рівні частини, кожну тонко розкачати. Склянкою видавити кухлі. Викласти начинку – цукор та смородину. Сформувати вареники. Варити до готовності.

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Петрівський квас

Домашній хлібний квас

Інгредієнти на 5 л:

800 г житніх сухарів;

4 л води;

0,5 ст. л. борошна;

по 100 г цукру, меду, тертого хрону;

25 г дріжджів.

Як приготувати:

Добре підсмажені в духовці сухарі залити окропом і поставити на добу в тепле місце. Процідити закваску, додати воду. Дріжджі й борошно розвести в невеликій кількості теплого квасу, влити в решту квас. Додати цукор і поставити в тепле місце на 5-6 годин. Перед тим, як розливати квас у пляшки, додати мед та хрін. Пляшки з квасом закрити та поставити в холодильник.

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