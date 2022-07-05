Рецепти на Івана Купала – як смачно підготуватися до свята (фото)

День Івана Купала незмінний, 7 липня. Це одне з головних та найдавніших літніх слов'янських свят. Готували багато з використанням сезонних продуктів.
Величезний акцент на зелень, ягоди. Тож коли накриватимете святковий стіл, не забудьте про овочевий салат.
Рецепти перевірено редакцією. Для пирога від oksanabadina візьміть зелень і сулугуні або кисломолочний сир на вибір.
Цукру до смородини для вареників беріть на власний розсуд, а для петрівського квасу потрібно трохи меду та дріжджів.
Пиріг із зеленню, сулугуні та кисломолочним сиром
Інгредієнти:
- 200 г кисломолочного сиру або фети;
- 250 г грецького йогурту;
- 180-200 г борошна;
- сіль;
- 1 ч. л. розпушувача.
Для начинки:
- 150 г будь-якої рубаної зелені;
- 250 г моцарели, сулугуні або кисломолочного сиру;
- сіль та спеції.
Як приготувати:
- Сир протерти через сито, додати грецький йогурт, борошно, сіль та розпушувач. Замісити тісто.
- Застелити деко папером для випічки, викласти тісто, розрівняти у вигляді коржика та наколоти виделкою.
- Для начинки зелень подрібнити, натерти сир і з'єднати разом. Викласти начинку.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-30 хвилин.
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Вареники з чорною смородиною
Інгредієнти:
- 550 г борошна;
- 200 мл води;
- яйце;
- 1 ст. л. олії;
- по щіпці цукру, солі:
- 200 г смородини.
Як приготувати:
- Борошно з'єднати із сіллю та цукром. Влити воду кімнатної температури. Перемішати до появи борошняної крихти.
- Додати куряче яйце, влити олію. Замісити тісто, накрити рушником та залишити на 15-20 хвилин.
- Розділити тісто на дві рівні частини, кожну тонко розкачати.
- Склянкою видавити кухлі. Викласти начинку – цукор та смородину. Сформувати вареники.
- Варити до готовності.
Ще вареники будуть смачними з вишнею. Тут рецепт тіста, яке ніколи не розірветься.
Петрівський квас
Інгредієнти на 5 л:
- 800 г житніх сухарів;
- 4 л води;
- 0,5 ст. л. борошна;
- по 100 г цукру, меду, тертого хрону;
- 25 г дріжджів.
Як приготувати:
- Добре підсмажені в духовці сухарі залити окропом і поставити на добу в тепле місце.
- Процідити закваску, додати воду. Дріжджі й борошно розвести в невеликій кількості теплого квасу, влити в решту квас.
- Додати цукор і поставити в тепле місце на 5-6 годин. Перед тим, як розливати квас у пляшки, додати мед та хрін.
- Пляшки з квасом закрити та поставити в холодильник.
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