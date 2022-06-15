Пиріг із Сицилії скача рагузана – всередині томатна начинка та сир

Це домашній пиріг, родом з міста Рагуза, приготування якого не вимагає особливих зусиль. В Італії багато нескладних пирогів, спробуйте їхній відомий з рисом.
Отже, скача рагузана. Смачна та соковита альтернатива хлібу з багатьма начинками. Можна використовувати шинку й сир, баклажани й томати, квасолю й зелену цибулю з рикотою.
Фудблогерка zernograd.com використовує пасату, італійський томатний соус з базиліком, часником та оливковою олією. Але якщо у вас є стиглі ароматні томати, використовуйте їх.
Почніть із замісу тіста. Поки воно піднімається у теплі, буде готова начинка.
Пиріг скача рагузана
Складові:
- 250 г пшеничного борошна;
- 300 мл води;
- 30 мл оливкової олії;
- 6 г дріжджів;
- 1 ч. л. солі;
- оливкова олія.
Начинка:
- 500 мл пасати;
- 2-3 шт. помідорів;
- 300 г цибулі;
- 3 зуб. часнику;
- 250 г моцарели;
- 1 ч. л. цукру;
- петрушка, чорний перець, оливкова олія.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати півкільцями, часник розчавити ножем. Обсмажити до прозорості цибулю із зубчиками часнику.
- Часник прибрати, додати томатний соус та нарізані помідори без шкірки. Тушкувати 25-30 хвилин на невеликому вогні. Приправити, трохи остудити. Додати нарізану петрушку.
- Сир натерти або нарізати.
- Для тіста просіяти борошно, з'єднати із сіллю, дріжджами. Додати теплу воду частинами.
- У середині замісу додати олію. Ретельно вимішувати до гладкості тіста. Накрити й залишити на годину в теплому місці.
- Розігріти духовку до 220 градусів.
- Тісто розділити на дві частини. Розкачати в коло до 2-3 мм завтовшки, покрити шаром соусу, побризкати оливковою олією і викласти соус. Загорнути в конверт. За бажанням, змащувати соусом щоразу. Проткнути в кількох місцях, щоби пиріг не здувся.
- Викласти на застелене деко, випікати 25-30 хвилин.
Подивитись детальніше, як формується скача рагузана можна у відео.
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