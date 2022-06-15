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Пиріг із Сицилії скача рагузана – всередині томатна начинка та сир

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 червня, 10:04
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Формується у вигляді рулету або конверта з дуже тонкого тіста. Тісту потрібно постояти певний час для підйому
Як приготувати пиріг скача рагузана
Як приготувати пиріг скача рагузана

Це домашній пиріг, родом з міста Рагуза, приготування якого не вимагає особливих зусиль. В Італії багато нескладних пирогів, спробуйте їхній відомий з рисом.

Отже, скача рагузана. Смачна та соковита альтернатива хлібу з багатьма начинками. Можна використовувати шинку й сир, баклажани й томати, квасолю й зелену цибулю з рикотою.

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Фудблогерка zernograd.com використовує пасату, італійський томатний соус з базиліком, часником та оливковою олією. Але якщо у вас є стиглі ароматні томати, використовуйте їх.

Почніть із замісу тіста. Поки воно піднімається у теплі, буде готова начинка.

Пиріг скача рагузана

Пиріг скача рагузана
Пиріг скача рагузана

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Складові:

  • 250 г пшеничного борошна;
  • 300 мл води;
  • 30 мл оливкової олії;
  • 6 г дріжджів;
  • 1 ч. л. солі;
  • оливкова олія.

Начинка:

  • 500 мл пасати;
  • 2-3 шт. помідорів;
  • 300 г цибулі;
  • 3 зуб. часнику;
  • 250 г моцарели;
  • 1 ч. л. цукру;
  • петрушка, чорний перець, оливкова олія.

Як приготувати:

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  1. Цибулю нарізати півкільцями, часник розчавити ножем. Обсмажити до прозорості цибулю із зубчиками часнику.
  2. Часник прибрати, додати томатний соус та нарізані помідори без шкірки. Тушкувати 25-30 хвилин на невеликому вогні. Приправити, трохи остудити. Додати нарізану петрушку.
  3. Сир натерти або нарізати.
  4. Для тіста просіяти борошно, з'єднати із сіллю, дріжджами. Додати теплу воду частинами.
  5. У середині замісу додати олію. Ретельно вимішувати до гладкості тіста. Накрити й залишити на годину в теплому місці.
  6. Розігріти духовку до 220 градусів.
  7. Тісто розділити на дві частини. Розкачати в коло до 2-3 мм завтовшки, покрити шаром соусу, побризкати оливковою олією і викласти соус. Загорнути в конверт. За бажанням, змащувати соусом щоразу. Проткнути в кількох місцях, щоби пиріг не здувся.
  8. Викласти на застелене деко, випікати 25-30 хвилин.

Подивитись детальніше, як формується скача рагузана можна у відео.

Не пропустіть рецепт італійських багатошарових сендвічів трамецині, чудового перекусу.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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