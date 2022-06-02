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3 салата с ананасами и курицей плюс новые дополнительные ингредиенты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 июня, 15:31
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Это одно из самых идеальных сочетаний в еде. Но эти салаты будут вкуснее, если поэкспериментировать и добавить свежий огурец, помидор или копченую курицу
Рецепты салата с курицей и ананасами
Рецепты салата с курицей и ананасами

В любое время года, по поводу и без салаты с крабовыми палочками и с курицей и ананасами мы будем готовить с удовольствием.

Удобства последнего в том, что вы регулируете количество консервированных фруктов, чтобы не пересластить салат.

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Обязательно попробуйте его с копченой курицей, с добавлением помидора или огурца.

Вместо майонеза используйте сметану или натуральный йогурт.

Салат "Курица с ананасами" классический

Салат из курицы, ананасов и кукурузы
Салат из курицы, ананасов и кукурузы / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г;
  • консервированная кукуруза – 1 банка;
  • консервированные ананасы – 1 банка;
  • яйца – 3 шт.;
  • твердый сыр – 100 г;
  • майонез, соль, специи.

Как приготовить:

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями. Остудить и нарезать.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке.
  3. Сыр натереть на терке. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой. Ананасы нарезать небольшими кусочками.
  4. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
  5. По желанию украсить салат кольцами ананаса, зернами кукурузы и зеленью. Остудить перед подачей.

Свежие рецепты интересных овощных салатов мы собрали в этом материале.

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Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой

Куриный салат с ананасами
Куриный салат с ананасами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • консервированная кукуруза – 1 банка;
  • консервированный ананас – 380 г;
  • огурцы – 2 шт.;
  • куриное филе – 300 г;
  • зелень;
  • соль, перец, майонез.

Как приготовить:

  1. Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
  2. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
  3. Зелень помыть и измельчить.
  4. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

Здесь найдете рецепт классического салата из молодой капусты, но с очень интересной заправке.

Салат с ананасами и копченой курицей

Шампанское не дружит с жирным мясом и салатами с майонезом
Шампанское не дружит с жирным мясом и салатами с майонезом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • грудка куриная копченая – 500 г;
  • яйца – 6 шт.;
  • ананас консервированный – 1 банка;
  • помидоры – 200 г;
  • майонез – 5 ст. л.

Как приготовить:

  1. Куриную грудку мелко нарезать.
  2. Затем нарезать вареные яйца, ананасы и помидоры. Соединить.
  3. Заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать.

И, наконец, рецепт очень сытного салата к празднику "Загадка для гостей".

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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