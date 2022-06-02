3 салата с ананасами и курицей плюс новые дополнительные ингредиенты

Это одно из самых идеальных сочетаний в еде. Но эти салаты будут вкуснее, если поэкспериментировать и добавить свежий огурец, помидор или копченую курицу

Рецепты салата с курицей и ананасами

В любое время года, по поводу и без салаты с крабовыми палочками и с курицей и ананасами мы будем готовить с удовольствием.

Удобства последнего в том, что вы регулируете количество консервированных фруктов, чтобы не пересластить салат.

Реклама

Обязательно попробуйте его с копченой курицей, с добавлением помидора или огурца.

Вместо майонеза используйте сметану или натуральный йогурт.

Салат "Курица с ананасами" классический

Салат из курицы, ананасов и кукурузы / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

консервированная кукуруза – 1 банка;

консервированные ананасы – 1 банка;

яйца – 3 шт.;

твердый сыр – 100 г;

майонез, соль, специи.

Как приготовить:

Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями. Остудить и нарезать. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке. Сыр натереть на терке. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой. Ананасы нарезать небольшими кусочками. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. По желанию украсить салат кольцами ананаса, зернами кукурузы и зеленью. Остудить перед подачей.

Свежие рецепты интересных овощных салатов мы собрали в этом материале.

Реклама

Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой

Куриный салат с ананасами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

консервированная кукуруза – 1 банка;

консервированный ананас – 380 г;

огурцы – 2 шт.;

куриное филе – 300 г;

зелень;

соль, перец, майонез.

Как приготовить:

Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить. Зелень помыть и измельчить. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

Здесь найдете рецепт классического салата из молодой капусты, но с очень интересной заправке.

Салат с ананасами и копченой курицей

Шампанское не дружит с жирным мясом и салатами с майонезом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

грудка куриная копченая – 500 г;

яйца – 6 шт.;

ананас консервированный – 1 банка;

помидоры – 200 г;

майонез – 5 ст. л.

Как приготовить:

Куриную грудку мелко нарезать. Затем нарезать вареные яйца, ананасы и помидоры. Соединить. Заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать.

И, наконец, рецепт очень сытного салата к празднику "Загадка для гостей".