3 салата с ананасами и курицей плюс новые дополнительные ингредиенты

В любое время года, по поводу и без салаты с крабовыми палочками и с курицей и ананасами мы будем готовить с удовольствием.
Удобства последнего в том, что вы регулируете количество консервированных фруктов, чтобы не пересластить салат.
Обязательно попробуйте его с копченой курицей, с добавлением помидора или огурца.
Вместо майонеза используйте сметану или натуральный йогурт.
Салат "Курица с ананасами" классический
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г;
- консервированная кукуруза – 1 банка;
- консервированные ананасы – 1 банка;
- яйца – 3 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- майонез, соль, специи.
Как приготовить:
- Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями. Остудить и нарезать.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке.
- Сыр натереть на терке. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой. Ананасы нарезать небольшими кусочками.
- Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
- По желанию украсить салат кольцами ананаса, зернами кукурузы и зеленью. Остудить перед подачей.
Свежие рецепты интересных овощных салатов мы собрали в этом материале.
Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- консервированная кукуруза – 1 банка;
- консервированный ананас – 380 г;
- огурцы – 2 шт.;
- куриное филе – 300 г;
- зелень;
- соль, перец, майонез.
Как приготовить:
- Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
- Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
- Зелень помыть и измельчить.
- Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
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Салат с ананасами и копченой курицей
Ингредиенты:
- грудка куриная копченая – 500 г;
- яйца – 6 шт.;
- ананас консервированный – 1 банка;
- помидоры – 200 г;
- майонез – 5 ст. л.
Как приготовить:
- Куриную грудку мелко нарезать.
- Затем нарезать вареные яйца, ананасы и помидоры. Соединить.
- Заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать.
И, наконец, рецепт очень сытного салата к празднику "Загадка для гостей".