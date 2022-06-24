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Украинский ужин за 30 минут – рецепт картофельных кныглей из Коломыи (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 июня, 16:28
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Четыре картофелины будут сырыми, четыре, сваренными в мундирах. Чтобы кныгли не слипались во время варки, добавьте немного крахмала в кипяток
Как приготовить картофельные кныгли
Как приготовить картофельные кныгли

Если засыпанную капусту со шкварками когда-то давно готовили на свадьбы и другие важные мероприятия, то картофельные кныгли – были отличным и недорогим ужином.

Рецепт пришел из Коломыи. Готовятся из сырого и отварного, что важно, в мундирах картофеля.

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Сырой картофель после того, как натрется, процедите, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на оладьи.

Nataliya Mashika предлагает подавать кныгли с жаренными грибами или салом.

Кныгли с луковой зажаркой

Кныгли с луковой зажаркой
Кныгли с луковой зажаркой

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Ингредиенты:

  • картофель – 8 шт. ( 4 сваренных в мундирах, 4 сырых);
  • яйцо;
  • крахмал – 4-5 ст. л.;
  • соль.

Для зажарки:

  • лук – 1 шт.;
  • растительное масло;
  • паприка – 1-2 ч. л.;
  • сметана.

Для варки:

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  • 2 ст. л. крахмала;
  • 100 мл холодной волы;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Сырой картофель натереть на мелкой терке. Откинуть на сито, чтобы убрать лишний сок.
  2. Натереть вареный картофель, соединить с сырым и вбить яйцо. Добавить 3-4 ст. л. крахмала, посолить и перемешать. Добавить остальной крахмал, перемешать.
  3. Чтобы кныгли не слипались, 3 ст. л. крахмала развести в воде.
  4. Закипятить воду, посолить, вылить крахмальную смесь и быстро перемешать.
  5. Смоченными водой руками сформировать кныгли, немного сплюснув. Варить до готовности. Вынимать из воды, когда они всплывут.
  6. Тем временам обжарить лук, нарезанный полукольцами, на растительном масле. Добавить сладкую паприку и сметану, перемешать.
  7. Добавить кныгли, обжарить 5 минут.

Как готовит кныгли автор рецепт – смотрите ниже.

Здесь найдете рецепт яворовского пирога, который готовится с гречкой и капустой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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