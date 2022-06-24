Украинский ужин за 30 минут – рецепт картофельных кныглей из Коломыи (видео)

Если засыпанную капусту со шкварками когда-то давно готовили на свадьбы и другие важные мероприятия, то картофельные кныгли – были отличным и недорогим ужином.
Рецепт пришел из Коломыи. Готовятся из сырого и отварного, что важно, в мундирах картофеля.
Сырой картофель после того, как натрется, процедите, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на оладьи.
Nataliya Mashika предлагает подавать кныгли с жаренными грибами или салом.
Кныгли с луковой зажаркой
Ингредиенты:
- картофель – 8 шт. ( 4 сваренных в мундирах, 4 сырых);
- яйцо;
- крахмал – 4-5 ст. л.;
- соль.
Для зажарки:
- лук – 1 шт.;
- растительное масло;
- паприка – 1-2 ч. л.;
- сметана.
Для варки:
- 2 ст. л. крахмала;
- 100 мл холодной волы;
- соль.
Как приготовить:
- Сырой картофель натереть на мелкой терке. Откинуть на сито, чтобы убрать лишний сок.
- Натереть вареный картофель, соединить с сырым и вбить яйцо. Добавить 3-4 ст. л. крахмала, посолить и перемешать. Добавить остальной крахмал, перемешать.
- Чтобы кныгли не слипались, 3 ст. л. крахмала развести в воде.
- Закипятить воду, посолить, вылить крахмальную смесь и быстро перемешать.
- Смоченными водой руками сформировать кныгли, немного сплюснув. Варить до готовности. Вынимать из воды, когда они всплывут.
- Тем временам обжарить лук, нарезанный полукольцами, на растительном масле. Добавить сладкую паприку и сметану, перемешать.
- Добавить кныгли, обжарить 5 минут.
Как готовит кныгли автор рецепт – смотрите ниже.
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