Вкуснейший ужин за 75 гривен – особый рецепт для куриных крылышек

Они должны немного промариноваться в интересном соусе, отдельно нужно сделать соус для подачи. На гарнир отварите рис или картофельное пюре

Куриные крылышки на сковороде / Фото: freepik.com

Средняя цена куриных крылышек сегодня 70-75 гривен, это дешевле, чем ножки, которые, тоже можно необычно и вкусно приготовить к ужину.

Эти крылышки маринуются в соевом соусе с добавлением специй и растительного масла. Обжариваются на сковороде. Если не спишите, то их можно и запечь.

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Подавайте с соусом из томатной пасты и кинзы с чесноком.

Рецепт с канала ПАПА МОЖЕТ.

Куриные крылышки на ужин

Куриные крылышки на ужин / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

куриные крылышки – 1,5 кг;

соевый соус – 100 мл;

кукурузный крахмал – 3 ст. л.;

соль, прованские травы – по 1 ч. л.;

паприка, карри – по 0,5 ч. л.;

масло растительное – 50 мл.

Для соуса:

кинза;

чеснок – 3 зуб.;

томатная паста – 2 ст. л.;

кипяченая вода – 100 мл.

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Как приготовить:

Крылья разрезать. Смешать соль, паприку, карри и прованские травы, влить соевый соус, добавить кукурузный крахмал и тщательно перемешать. Замариновать крылья и оставить в холодильнике. Соединить нарезанную зелень, тертый чеснок и черный перец. Влить воду и томатную пасту, снова перемешать. Обжарить крылья на растительном масле и подавать с соусом.

Как жарит эти куриные крылья автор рецепта – смотрите в видео.

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