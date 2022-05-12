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Вкуснейший ужин за 75 гривен – особый рецепт для куриных крылышек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 мая, 17:23
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Они должны немного промариноваться в интересном соусе, отдельно нужно сделать соус для подачи. На гарнир отварите рис или картофельное пюре
Куриные крылышки на сковороде
Куриные крылышки на сковороде / Фото: freepik.com

Средняя цена куриных крылышек сегодня 70-75 гривен, это дешевле, чем ножки, которые, тоже можно необычно и вкусно приготовить к ужину.

Эти крылышки маринуются в соевом соусе с добавлением специй и растительного масла. Обжариваются на сковороде. Если не спишите, то их можно и запечь.

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Подавайте с соусом из томатной пасты и кинзы с чесноком.

Рецепт с канала ПАПА МОЖЕТ.

Куриные крылышки на ужин

Куриные крылышки на ужин
Куриные крылышки на ужин / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1,5 кг;
  • соевый соус – 100 мл;
  • кукурузный крахмал – 3 ст. л.;
  • соль, прованские травы – по 1 ч. л.;
  • паприка, карри – по 0,5 ч. л.;
  • масло растительное – 50 мл.

Для соуса:

  • кинза;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • томатная паста – 2 ст. л.;
  • кипяченая вода – 100 мл.

Еще один бюджетный рецепт для ужина – куриных сердечек с маринованными огурцами – узнаете здесь.

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Как приготовить:

  1. Крылья разрезать. Смешать соль, паприку, карри и прованские травы, влить соевый соус, добавить кукурузный крахмал и тщательно перемешать.
  2. Замариновать крылья и оставить в холодильнике.
  3. Соединить нарезанную зелень, тертый чеснок и черный перец. Влить воду и томатную пасту, снова перемешать.
  4. Обжарить крылья на растительном масле и подавать с соусом.

Как жарит эти куриные крылья автор рецепта – смотрите в видео.

Рецепт нежного куриного филе, обжаренного в яичных белках, читайте в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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