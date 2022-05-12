Вкуснейший ужин за 75 гривен – особый рецепт для куриных крылышек

Средняя цена куриных крылышек сегодня 70-75 гривен, это дешевле, чем ножки, которые, тоже можно необычно и вкусно приготовить к ужину.
Эти крылышки маринуются в соевом соусе с добавлением специй и растительного масла. Обжариваются на сковороде. Если не спишите, то их можно и запечь.
Подавайте с соусом из томатной пасты и кинзы с чесноком.
Рецепт с канала ПАПА МОЖЕТ.
Куриные крылышки на ужин
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1,5 кг;
- соевый соус – 100 мл;
- кукурузный крахмал – 3 ст. л.;
- соль, прованские травы – по 1 ч. л.;
- паприка, карри – по 0,5 ч. л.;
- масло растительное – 50 мл.
Для соуса:
- кинза;
- чеснок – 3 зуб.;
- томатная паста – 2 ст. л.;
- кипяченая вода – 100 мл.
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Как приготовить:
- Крылья разрезать. Смешать соль, паприку, карри и прованские травы, влить соевый соус, добавить кукурузный крахмал и тщательно перемешать.
- Замариновать крылья и оставить в холодильнике.
- Соединить нарезанную зелень, тертый чеснок и черный перец. Влить воду и томатную пасту, снова перемешать.
- Обжарить крылья на растительном масле и подавать с соусом.
Как жарит эти куриные крылья автор рецепта – смотрите в видео.
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