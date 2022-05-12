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Найсмачніша вечеря за 75 гривень – особливий рецепт для курячих крилець

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 травня, 17:23
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Вони мають трохи промаринуватись у цікавому соусі, окремо потрібно зробити соус для подачі. На гарнір відваріть рис або картопляне пюре
Курячі крильця на сковороді
Курячі крильця на сковороді

Середня ціна курячих крилець сьогодні 70-75 гривень, це дешевше ніж ніжки, які, теж можна незвично та смачно приготувати до вечері.

Ці крильця маринуються в соєвому соусі з додаванням спецій та олії. Обсмажуються на сковороді. Якщо є час, то їх можна й запекти.

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Подавайте із соусом з томатної пасти та кинзи з часником.

Рецепт з каналу ТАТО МОЖЕ.

Курячі крильця на вечерю

Курячі крильця на вечерю
Курячі крильця на вечерю

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Інгредієнти:

  • курячі крильця – 1,5 кг;
  • соєвий соус – 100 мл;
  • кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.;
  • сіль, прованські трави – по 1 ч. л.;
  • паприка, карі – по 0,5 ч. л.;
  • олія – 50 мл.

Для соусу:

  • кінза;
  • часник – 3 зуб.;
  • томатна паста – 2 ст. л.;
  • кип'ячена вода – 100 мл.

Ще один бюджетний рецепт для вечері – курячих сердечок з маринованими огірками – дізнаєтесь тут.

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Як приготувати:

  1. Крила розрізати. Змішати сіль, паприку, карі та прованські трави, влити соєвий соус, додати кукурудзяний крохмаль і ретельно перемішати.
  2. Замаринувати крила та залишити в холодильнику.
  3. З'єднати нарізану зелень, тертий часник та чорний перець. Влити воду та томатну пасту, знову перемішати.
  4. Обсмажити крила на олії і подавати із соусом.

Як смажить ці курячі крила автор рецепта – дивіться у відео.

Рецепт ніжного курячого філе, обсмаженого в яєчних білках, читайте у цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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