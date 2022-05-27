Яичные кексы с цукини – вкуснейший рецепт завтрака из Греции

Если цукини нет, используйте кабачки, предварительно отжав их от лишней жидкости. Рецепт подойдет для тех, кто придерживается правильного питания

Яичные кексы с цукини из Греции / Фото: miakouppa.com

Греческие завтраки очень похожи на то, что едим по утрам мы. Например, очень вкусно используют там подсохший хлеб, чтобы получить нежный пудинг.

Что касается кабачков и цукини, то это ходовые овощи в греческой кухне, которые уступают разве что баклажанам.

Реклама

В этом рецепте нет муки, тесто для маффинов или кексов замешивается на молоке. Используется традиционная фета, но можно брать любой другой сыр. Эти маффины нашли на сайте, посвященном греческой еде, miakouppa.com.

Яичные кексы с цукини

Яичные кексы с цукини / Фото: miakouppa.com

Ингредиенты:

Реклама

6 больших яиц;

80 мл молока;

½ ч. л. разрыхлителя;

соль, перец, орегано, свежий базилик;

140 г натертых цукини;

40 г измельченной феты или любого другого сыра;

1 ст. л. нарезанного зеленого лука.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Подготовьте форму для маффинов, хорошо смазав ее растительным маслом. Хорошо взбейте яйца, пока они не станут светлыми и пенистыми. Добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Равномерно распределите смесь по формочкам. Выпекайте 25-30 минут.

И еще один рецепт диетических маффинов с творогом и изюмом найдете в этом материале.