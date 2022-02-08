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Завтрак на 14 февраля – рецепты блинов "Красный бархат" и овощных маффинов без муки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 февраля, 07:04
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Блины подаются с соусом на основе сливочных сыра и масла, украшаются ягодами. Для маффинов, из овощей и яиц, нужны формочки в виде сердца
Рецепты завтраков на 14 февраля
Рецепты завтраков на 14 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

Что приготовить на ужин 14 февраля, необычного и крайне вкусного, – такие рецепты мы предлагали. Теперь оцените красивые красные блины и легкие маффины из яиц и овощей.

Последние готовятся практически моментально, а вот блины потребуют времени. Но можно сократить количество составляющих вдвое, будет быстрее.

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Блины "Красный бархат" от Сookingclassy.com подаются с нежным соусом на основе сливочного сыра.

Что касается маффинов от Skinnytaste.com, то видео их приготовления найдете ниже.

Маффины с омлетом

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Запеченные маффины с омлетом
Запеченные маффины с омлетом / Фото: www.skinnytaste.com

Ингредиенты:

  • 9 больших яиц;
  • 3 ломтика бекона, нарезанных;
  • 3 ст. л. размороженного или свежего шпината;
  • по 3 ст. л. нарезанных кубиками помидоров, лука, болгарского перца;
  • 60 г тертого чеддера или другого твердого сыра;
  • соль, перец.

Здесь найдете простой рецепт и видео приготовления пиццы в форме сердца.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте формочки для маффинов маслом.
  2. Взбейте яйца, приправьте солью и перцем.
  3. Смешайте остальные ингредиенты и добавьте к яйцам.
  4. Наполните формочки и выпекайте 20-25 минут.

Блины "Красный бархат"

Блины "Красный бархат"
Блины "Красный бархат" / Фото: www.cookingclassy.com

Ингредиенты:

  • 400-450 г муки;
  • 3 ст. л. какао-порошка;
  • 2 ч . л. разрыхлителя;
  • по 1/2 ч. л. соды, соли;
  • 2 стакана молока;
  • 2 ст. л. белого уксуса 6%;
  • 100 г сахара;
  • 2 больших яйца;
  • 1,5 ст. л. красного пищевого красителя;
  • 2 ч . л. ванильного экстракта;
  • 30 г сливочного масла, растопленного;
  • малина, листья мяты – для украшения.

Для соуса:

  • 150-200 г сливочного сыра;
  • 6 ст. л. сливочного масла, размягченного;
  • сахарная пудра;
  • 50 мл молока;
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта.

Рецепты двух красивых десертов в форме сердца – рулетов с малиной и шоколадного печенья – найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Смешайте муку, какао-порошок, разрыхлитель, пищевую соду и соль, отложите. Молоко соедините с уксусом, дайте смеси постоять две минуты.
  2. Перелейте молочную смесь в отдельную большую миску и добавьте сахар, яйца, красный пищевой краситель, ваниль и растопленное сливочное масло. Взбейте смесь, пока хорошо не объедините. Взбивая, медленно добавляйте сухие ингредиенты и перемешивайте до тех пор, пока они не объединятся.
  3. Нажарьте блины со всех сторон для готовности.
  4. Для соуса сливочный сыр взбейте с маслом до пышности около двух минут.
  5. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте около одной минуты. Если нужно больше молока, добавляйте его частями, постоянно взбивая или перемешивая.
  6. Блины подавайте, полив их соусом.

Как сделать маффины с омлетом в виде сердца, смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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