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Сніданок на 14 лютого – рецепти млинців "Червоний оксамит" та овочевих мафінів без борошна

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 лютого, 07:04
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Млинці подаються із соусом на основі вершкових сиру та масла, прикрашаються ягодами. Для мафінів, з овочів та яєць, потрібні формочки у вигляді серця
Рецепти сніданків на 14 лютого
Рецепти сніданків на 14 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Що приготувати на вечерю 14 лютого, незвичайного та вкрай смачного, – такі рецепти ми пропонували. Тепер оцініть красиві червоні млинці та легкі мафіни з яєць та овочів.

Останні готуються практично миттєво, а от млинці вимагатимуть часу. Але можна скоротити кількість складових удвічі, то все буде швидше.

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Млинці "Червоний оксамит" від Сookingclassy.com подаються з ніжним соусом на основі вершкового сиру.

Щодо мафінів від Skinnytaste.com, то відео їхнього приготування знайдете нижче.

Мафіни з омлетом

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Запечені мафіни з омлетом
Запечені мафіни з омлетом / Фото: www.skinnytaste.com

Інгредієнти:

  • 9 великих яєць;
  • 3 скибочки бекону, нарізаних;
  • 3 ст. л. розмороженого або свіжого шпинату;
  • по 3 ст. л. нарізаних кубиками помідорів, цибулі, болгарського перцю;
  • 60 г тертого чедеру або іншого твердого сиру;
  • сіль, перець.

Тут знайдете простий рецепт та відео приготування піци у формі серця.

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Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форми для мафінів маслом або олією.
  2. Збийте яйця, приправте сіллю та перцем.
  3. Змішайте решту інгредієнтів і додайте до яєць.
  4. Наповніть форми і випікайте 20-25 хвилин.

Млинці "Червоний оксамит"

Млинці "Червоний оксамит"
Млинці "Червоний оксамит" / Фото: www.cookingclassy.com

Інгредієнти:

  • 400-450 г борошна;
  • 3 ст. л. какао-порошку;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • по 1/2 ч. л. соди, солі;
  • 2 склянки молока;
  • 2 ст. л. білого оцту 6%;
  • 100 г цукру;
  • 2 великі яйця;
  • 1,5 ст. л. червоного харчового барвника;
  • 2 ч. л. ванільного екстракту;
  • 30 г вершкового масла, розтопленого;
  • малина, листя м'яти – для прикраси.

Для соусу:

  • 150-200 г вершкового сиру;
  • 6 ст. л. вершкового масла, розм'якшеного;
  • цукрова пудра;
  • 50 мл молока;
  • 1/2 ч. л. ванільного екстракту.

Рецепти двох красивих десертів у формі серця – рулетів з малиною та шоколадного печива – знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Змішайте борошно, какао-порошок, розпушувач, харчову соду та сіль, відкладіть. Молоко з'єднайте з оцтом, дайте суміші постояти дві хвилини.
  2. Перелийте молочну суміш в окрему велику миску і додайте цукор, яйця, червоний харчовий барвник, ваніль та розтоплене вершкове масло. Збийте суміш, доки добре не об'єднаєте. Збиваючи, повільно додайте сухі інгредієнти та перемішуйте доти, доки вони не об'єднаються.
  3. Смажте млинці для готовності.
  4. Для соусу вершковий сир збийте з маслом до пишності, близько двох хвилин.
  5. Додайте інші інгредієнти та перемішайте близько однієї хвилини. Якщо потрібно більше молока, додайте його частинами, постійно збиваючи або перемішуючи.
  6. Млинці подавайте, поливши їх соусом.

Як зробити мафіни з омлетом у вигляді серця, дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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