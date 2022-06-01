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4 цікаві способи, як смачно використовувати м'яту

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 червня, 12:11
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Це не тільки ароматний і корисний чай, це прекрасний інгредієнт для красивого печива, цікавого соусу для м'ясних страв і не тільки
Як використовувати м'яту в кулінарії
Як використовувати м'яту в кулінарії

М'ята – це не тільки декор різних страв і дуже корисний чай. Сироп і варення з неї можна використовувати для лимонадів, мохіто, як просочення для торта, додатковий інгредієнт у крем або підливу для млинців.

Підійде духмяна м'ята. Вона має бути соковитою і максимально свіжою.

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Як використовувати м'яту в кулінарії

Як смачно використовувати м'яту
Як смачно використовувати м'яту

1. Заморозити для напоїв та випічки. Коли використовуватимете її, наприклад, для м'ятного печива, дайте розтанути за кімнатніої температури.

2. Заморозити з водою у формах для льоду. Така м'ята підійде для мохіто та інших напоїв.

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3. Приготувати соус для м'яса. Для цього потрібно взяти м'яту, листя петрушки. Додати сіль, перець, оливкову олію та пробити в блендері.

4. Зварити варення або сироп з м'яти. На 300 грамів промитої та просушеної м'яти потрібно два лимони, близько двох кілограмів цукру.

М'яту наріжте і складіть у каструлю з товстим дном. Потім її потрібно залити 700 мілілітрами води та поставити на вогонь.

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Після того, як вода закипить, зменшіть вогонь і варіть 15 хвилин. Тепер відвар потрібно настояти 10-12 годин.

Тепер можна проціджувати відвар через кілька прошарків м'яти. Знову перелийте відвар у кастрюлю, додайте цукор і доведіть до кипіння.

Додайте нарізані лимони та проваріть не менше 45 хвилин. Чим довше варитимете майбутнє варення, тим густіше воно стане. Зберігайте заготівлю у стерилізованих банках.

Якщо любите випічку з ароматним лимонним кремом, тут читайте його простий рецепт.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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