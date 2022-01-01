Чай, який підбадьорить і зігріє, – рецепти з імбиром та цитрусовими

Вони обов'язково приведуть у форму після новорічного застілля. Актуальними в холодну пору року добавками до чаю є імбир, мед, цитрусові та кориця

Рецепти зігрівальних чаїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Завдяки присутності взимку максимально соковитих цитрусових та насиченого своїм смаком імбиру, чай стає дуже корисним.

Ми розповідали, як приготувати чай з фейхоа, тепер – ще два рецепти напоїв, які підбадьорять і приведуть у форму.

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Фудблогерка dietolog_melekhina пропонує приготувати чай, що бадьорить, з імбиром та лимоном, для вітамінного чаю від boiggi_rezerv потрібні одразу три цитрусові – апельсин, лайм та лимон.

Вітамінний цитрусовий чай

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):

Апельсин

Лайм

Лимон

Кориця (палички)

М'ята

Чорний або зелений чай

Тростинний цукор

Бадьян (за бажанням)

Як приготувати:

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Апельсин, лайм та лимон нарізати кружальцями й викласти на дно чайника. Додати палички кориці, трохи цукру. Зверху викласти листя чаю та свіжої м'яти. Залити окропом, трохи розім'яти цитрусові виделкою. Дати настоятись 5 хвилин.

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Чай з імбиром, медом та лимоном

Інгредієнти:

Корінь імбиру – 3х3 см

Лимон – половина

Мед – 1 ч. л.

Окріп – 300 мл

Як приготувати:

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