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СЬОГОДНІ Їжа

Чай, який підбадьорить і зігріє, – рецепти з імбиром та цитрусовими

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 січня, 15:30
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Вони обов'язково приведуть у форму після новорічного застілля. Актуальними в холодну пору року добавками до чаю є імбир, мед, цитрусові та кориця
Рецепти зігрівальних чаїв
Рецепти зігрівальних чаїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Завдяки присутності взимку максимально соковитих цитрусових та насиченого своїм смаком імбиру, чай стає дуже корисним.

Ми розповідали, як приготувати чай з фейхоа, тепер – ще два рецепти напоїв, які підбадьорять і приведуть у форму.

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Фудблогерка dietolog_melekhina пропонує приготувати чай, що бадьорить, з імбиром та лимоном, для вітамінного чаю від boiggi_rezerv потрібні одразу три цитрусові – апельсин, лайм та лимон.

Вітамінний цитрусовий чай

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):

  • Апельсин
  • Лайм
  • Лимон
  • Кориця (палички)
  • М'ята
  • Чорний або зелений чай
  • Тростинний цукор
  • Бадьян (за бажанням)

Як приготувати:

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  1. Апельсин, лайм та лимон нарізати кружальцями й викласти на дно чайника. Додати палички кориці, трохи цукру.
  2. Зверху викласти листя чаю та свіжої м'яти.
  3. Залити окропом, трохи розім'яти цитрусові виделкою. Дати настоятись 5 хвилин.

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Чай з імбиром, медом та лимоном

Інгредієнти:

  • Корінь імбиру – 3х3 см
  • Лимон – половина
  • Мед – 1 ч. л.
  • Окріп – 300 мл

Як приготувати:

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  1. Імбир натерти на дрібній тертці. Лимон нарізати разом зі шкіркою.
  2. Додати мед і залити гарячою водою. Дайте настоятися 3-5 хвилин.

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Ірина Маслова
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