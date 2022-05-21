Що робити, щоб випічка не тріскалася – 6 простих кроків

Усе починається із замішування тіста, часу його вистоювання та вологості в духовці. Вироби з житнього борошна перед випіканням потрібно зволожувати

Як уникнути тріщин на випічці

Існує багато способів виправити вже приготовлену їжу. Найлегше це зробити, коли вона пересолена. Але дуже часто трапляється так, що некрасиві тріщини псують випічку.

Щодо бісквітів та чизкейків з випіканням, то дефекти на них можна приховати кремом або глазур'ю.

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З домашнім хлібом набагато складніше, тріщини на ньому не виправити. Тріскається він через вуглекислий газ, якому потрібен вихід. Саме для цього на заготівлях робляться надрізи.

Нижче дізнаєтеся, чому випічка не тріскається і як цього уникнути. Рекомендації зібрані зі сторінок досвідчених кулінарів та на каналі Смачні Нотатки про Хліб.

Що робити, щоб випічка не тріскалася

Перед запіканням зробіть надрізи на домашньому хлібі

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1. Не потрібно дуже довго вимішувати тісто, щоб не забити тісто борошном і не обтяжити його.

2. Не варто поспішати відправляти заготівлі в духовку. Тісто має відстоятися рівно стільки часу, скільки вказано в рецепті.

3. Неправильне формування. Це стосується дріжджових рулетів, пиріжків. Тобто шов виробу має бути на дні.

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4. Розігрівати духовку сильніше, ніж зазначено в рецепті. Саме тому утворюється пара, яка здатна розірвати скоринку. У той же час зависока температура прискорить вихід вуглекислого газу, і скоринка некрасиво розірветься.

Рекомендують помістити на нижній рівень духовки деко з 7-10 кубиками льоду. Його пари має вистачити на 10-15 хвилин. Потім зайва вологість у духовці нам не потрібна.

5. Зробити кілька проколів у пирогах з начинкою.

6. Зволожити (злегка змастити) водою перед випіканням вироби із житнього борошна.

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