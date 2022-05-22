Данський пиріг мрії – рецепт випічки з товстою карамельною скоринкою

Це справді незвичайна історія такої простої та такої затишної випічки. Вибух популярності пирога мрії з Данії схожий на легендарний сливовий пиріг із США.
Справа була у 1960 році. Дівчинка на ім'я Джитт Андерсен з містечка Бровст надіслала на конкурс рецепт пирога своєї бабусі. Рецепт відтворили та присудили йому перше місце.
Згодом він з'явився на упаковці популярного в Данії борошна. А сам пиріг отримав назву – пиріг мрії з міста Бровста.
За текстурою він схожий на соковитий кекс, зверху вінчає хрумка скоринка на основі кокосової стружки. Пиріг готується у два етапи. Спочатку випікається основа, потім прикрашається топінгом і знову випікається впрадовж п'яти хвилин.
Рецепт із сайту Аrla.dk.
Данський пиріг мрії
Інгредієнти:
- яйце – 4 шт.;
- цукор – 300 г;
- молоко – 200 мл;
- вершкове масло – 50 г;
- пшеничне борошно – 250-300 г;
- сода – 3 ч. л.;
- ванільний цукор.
Для топінгу:
- вершкове масло – 100 г;
- кокосова стружка – 150 г;
- цукор – 200 г;
- молоко – 100 мл.
Як приготувати:
- Злегка та пишно збити яйця та цукор. Підігріти молоко і трохи розтопити масло. З'єднати та добре перемішати.
- З'єднати борошно, розпушувач та ванільний цукор. Додати частинами до молочної консистенції.
- Вилити тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
- Для топінгу масло, кокосову стружку, цукор та молоко довести до кипіння в сотейнику.
- Дістати пиріг, дати трохи охолонути і змастити топінгом. Відправити в духовку ще на 5 хвилин або доки скоринка пирога мрії не стане золотавою.
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