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Данський пиріг мрії – рецепт випічки з товстою карамельною скоринкою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 травня, 07:57
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Це соковитий корж і хрумка скоринка на основі цукру, молока та кокосової стружки. У Данії цей пиріг популярний вже понад 60 років
Пиріг мрії з Данії
Пиріг мрії з Данії

Це справді незвичайна історія такої простої та такої затишної випічки. Вибух популярності пирога мрії з Данії схожий на легендарний сливовий пиріг із США.

Справа була у 1960 році. Дівчинка на ім'я Джитт Андерсен з містечка Бровст надіслала на конкурс рецепт пирога своєї бабусі. Рецепт відтворили та присудили йому перше місце.

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Згодом він з'явився на упаковці популярного в Данії борошна. А сам пиріг отримав назву – пиріг мрії з міста Бровста.

За текстурою він схожий на соковитий кекс, зверху вінчає хрумка скоринка на основі кокосової стружки. Пиріг готується у два етапи. Спочатку випікається основа, потім прикрашається топінгом і знову випікається впрадовж п'яти хвилин.

Рецепт із сайту Аrla.dk.

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Данський пиріг мрії

Данський пиріг мрії
Данський пиріг мрії

Інгредієнти:

  • яйце – 4 шт.;
  • цукор – 300 г;
  • молоко – 200 мл;
  • вершкове масло – 50 г;
  • пшеничне борошно – 250-300 г;
  • сода – 3 ч. л.;
  • ванільний цукор.

Для топінгу:

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  • вершкове масло – 100 г;
  • кокосова стружка – 150 г;
  • цукор – 200 г;
  • молоко – 100 мл.

Як приготувати:

  1. Злегка та пишно збити яйця та цукор. Підігріти молоко і трохи розтопити масло. З'єднати та добре перемішати.
  2. З'єднати борошно, розпушувач та ванільний цукор. Додати частинами до молочної консистенції.
  3. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
  4. Для топінгу масло, кокосову стружку, цукор та молоко довести до кипіння в сотейнику.
  5. Дістати пиріг, дати трохи охолонути і змастити топінгом. Відправити в духовку ще на 5 хвилин або доки скоринка пирога мрії не стане золотавою.

І ще один рецепт данської кухні – чудового горохового супу читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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