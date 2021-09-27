Хрусткі мочені яблука на зиму – рецепти з капустою, помідорами, горобиною

Якщо ви встигли запастися яблучним варенням або джемом, то спробуйте ще й мочені яблука. Це смачна та корисна закуска, яка буде готова за місяць-півтора після того, як їх замочити. Для мочених яблук з помідорами, якщо потрібно буде більше цієї закуски, збільшуйте кількість інгредієнтів. У процесі ферментації яблука потрібно зберігати за 20 градусів, а коли вони будуть готові, то ідеальна температура зберігання до 6 градусів тепла.
Мочені яблука з житнім борошном і гірчицею
Інгредієнти:
- Яблука – 3 кг
- Вода – 6 л
- Житнє борошно – 100 г
- Сіль – 50 г
- Гірчиця (порошок) – 30 г
- Цукор – 200 г
- Листя смородини, винограду
Як приготувати:
- Яблука, листя смородини, винограду вимити. Ємність також добре помити, обшпарити окропом.
- Яблука викласти плодоніжками догори, кожен шар перекласти листям.
- Для маринаду в 1 л води розчинити гірчицю, сіль, цукор.
- Нагріти воду приблизно до 50 градусів і розчинити житнє борошно, помішуючи. Додати до маринаду і перемішати. Дати охолонути.
- З'єднати маринад з рештою води і залити яблука. Укрити марлею і поставити гніт.
Мочені яблука з капустою в банці
Інгредієнти (на 3-літрову банку):
- Яблука
- Сіль, цукру – по 1 ст. л.
- Листя смородини, м'яти – по кілька шт.
- Кардамон, гвоздика, сухий кріп – за смаком
Як приготувати:
- Банку простерилізувати. Яблука помити і витерти насухо.
- У каструлі нагріти 1,7 л води додати сіль і цукор, закип'ятити. Дати охолонути до 40 градусів.
- На дно викласти спеції і листя смородини, м'яту. Укласти яблука.
- Залити маринадом. і пов'язати горлечко банки марлею.
- Прибрати в прохолодне місце на місяць.
Мочені яблука з горобиною
Інгредієнти:
- Яблука – 3 кг
- Сіль – 100 г
- Цукор – 400 г
- Суха гірчиця – 1 ст. л.
- Перець духмяний – 5 шт.
- Горобина червона – 200 г
- Капустяне листя
Як приготувати:
- Підготувати ємність, ретельно вимивши її. На дно викласти капустяне листя. Потім – чисті яблука, горобину і перець.
- У 3 л води розвести гірчицю, сіль і перець, прокип'ятити. Щойно вода охолоне, залити маринадом.
- Накрити капустяним листям і укласти гніт. Залишить на 4 дні за кімнатної температури.
- Потім прибрати в прохолодне місце.
Мочені яблука з помідорами
Інгредієнти на контейнер 1,5 літра:
- Яблука – 5 шт.
- Помідори – 300 г
- Зелень кропу, петрушки – за смаком
- Меліса – 1 гілочка
- Чорний перець – 10-15 шт.
- Насіння гірчиці – 1 ч. л.
- Часник – 5-6 зуб.
Для розсолу на 1 літр:
- Сіль – 2 ст. л.
- Цукор – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Чисті помідори і яблука укласти в контейнер. Додати трави, гірчицю, часник і спеції.
- У воді розчинити сіль і цукор, довести до кипіння.
- Щойно вода трохи охолоне, залити яблука і прибрати в холодильник на 3 дні. За 3 дні яблука і помідори будуть готові.
Мочені яблука на зиму
Інгредієнти:
- Яблука
- Вода – 8 л
- Цукор, сіль – по 120 г
Як приготувати:
- Підготувати яблука. Розкласти в стерилізовані банки.
- У кип'яченій остиглій воді розчинити сіль и цукор, залити яблука.
- Закрити поліетиленовими кришками.
- Мочені яблука будуть готові за місяць.
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