Як зберігати відкриту пляшку вина – вичерпна відповідь експерта

Вино – живий продукт, який швидко окислюється та перетворюється на оцет. Найдовше не псуються кріплені та десертні вина

Як правильно зберігати відкриту пляшку вина / Фото: Getty Images

Існують продукти, які дуже важливо правильно зберігати, адже вони швидко втрачають смак, як, до речі, кавові зерна, навіть якщо вони високої якості.

Щодо вина, то при зіткненні з повітрям воно, на жаль, починає псуватися. Процес окислення не зупинити, але його можна трохи сповільнити.

Реклама

Найшвидше окислюється легке та сухе вино. А от що більше у вині танінів, цукру та міцності, то довше вино буде хорошим.

Рекомендації з каналу Що п'ємо? Про вино цікаво!.

Скільки зберігається відкрите вино

Червоне вино можна зберегти до чотирьох діб.

Рожеве – до трьох.

Біле треба випити за два дні.

Ігристе – за 1,5 дня.

Як довго відкрите вино може простояти? Усе залежить від його об'єму в пляшці. Якщо вина залишилося небагато, то й контакт з киснем відбувається активніше.

Реклама

Наприклад, у вас залишилося пів пляшки вина, тоді найпростіший і найневитратніший спосіб – перелити вино в меншу пляшку.

Наливати потрібно практично під кришку, щоб не залишалося повітря. Тепер пляшку можна поставити в темне й холодне місце (крім червоних вин). У таких умовах уповільнюється окиснення. Вино може простояти кілька днів.

Щодо ігристого вина, то тут треба витратити гроші. Існують пробки-стопери. І вони мають такий вигляд.

Реклама

Пробки-стопери для ігристого вина

Пробки закривають вино максимально герметично. Але окислення повністю вони не зупинять, зберігати відкрите шампанське можна день-півтора.

Для тихого вина існує вакуумний насос та вакуумна пробка. Вони продовжують термін зберігання максимум до десяти днів.

Вакуумний насос для зберігання тихого вина

І якщо у вас поки немає цих гаджетів для вина, можна використовувати коркову пробку. Причому щоразу після того, як ви налили вино в келих, пляшку потрібно одразу закривати. Щоправда, вино слід випити впродовж дня.

Як зберігати курячі яйця, якщо у вас раптом зникла електрика, читайте тут.