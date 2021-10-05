Як використовувати рідину з консервів – 5 кулінарних рішень

Консерви, різні, є в кожному холодильнику. Щойно використано вміст бляшанок, рідина відправляється у відро для сміття. Виявляється, у соку з-під білої квасолі, тунця і кукурудзи є друге і дуже цікаве життя. Якщо любите раціонально використовувати продукти і тим самим трохи заощаджувати, ідеї нижче вам сподобаються.
Кукурудза
Приготували салат – залишився сік. Його можна використовувати в овочевих і не навіть м'ясних (зі свининою) супах. Вода з-під кукурудзи може бути і в основних стравах, до яких ви подаєте крупу. Кілька столових ложок можна додати до м'яса, кілька – до булгуру або сочевиці.
Рибні консерви
Насамперед це стосується тунця. Якщо готувати салату "А-ля Цезар" з тунцем, то ви не тільки можете використовувати рибу, а й сік з-під неї. Треба 3-4 столових ложки збити з 2 столовими ложками лимонного соку, подрібненим зубчиком часнику і майонезом – вийде рибна заправка.
Трохи цієї рідини можна використовувати для соусів до пасти, якщо ви подаватимете її з рибою. Є ще один спосіб – використовувати олію з-під тунця під час смаження морської риби або креветок.
Біла квасоля
Експерти кажуть – це прекрасний замінник яєць, який можна використовувати в будь-якій випічці. Адже крохмаль і рослинний білок, який є в квасолі, зв'язують інгредієнти.
Навіть для безе рекомендують взяти трохи соку з-під білої квасолі – так десерт буде ароматніше.
Ананас
Часто ми не виливаємо сік ананаса, його можна випити. А можна використовувати інакше – додавати практично в усі десерти, крім шоколадних. Ще можна приготувати сироп, який стане чудовою прикрасою при подачі млинців, сирників, запіканок.
Потрібно взяти 150 мл ананасового соку, додати 3 столових ложки кукурудзяного крохмалю і проварити на повільному вогні для загустіння.
Також сік можна додавати в коктейлі та готувати ліниву вівсянку. Залийте її соком і залиште на ніч – вранці отримаєте смачну кашу з ананасовим смаком.
Оливки
У рідини, в якій консервуються оливки, є трохи оцту. Її можна використовувати при приготуванні заправок для салатів, у соусах для риби та додавати в усі страви, які прикрашатимуть оливки.
Також можна додавати по кілька столових ложок у маринад для м'яса або риби. Найкраще використовувати рідину з-під зелених оливок, вона має яскравий аромат.
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