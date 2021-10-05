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Як використовувати рідину з консервів – 5 кулінарних рішень

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 жовтня, 14:16
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Рідина з-під кукурудзи поліпшить смак овочевих і м'ясних супів, сік з-під білої квасолі використовують при приготуванні безе і додають у різну випічку, а рідина з-під оливок може стати маринадом для риби
Що робити з рідинами з-під консервів
Що робити з рідинами з-під консервів / Фото: instagram.com/pimenovajulia/

Консерви, різні, є в кожному холодильнику. Щойно використано вміст бляшанок, рідина відправляється у відро для сміття. Виявляється, у соку з-під білої квасолі, тунця і кукурудзи є друге і дуже цікаве життя. Якщо любите раціонально використовувати продукти і тим самим трохи заощаджувати, ідеї нижче вам сподобаються.

Кукурудза

Сік з-під кукурудзи можна використовувати в супах
Сік з-під кукурудзи можна використовувати в супах / Фото: instagram.com/quality_index/

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Приготували салат – залишився сік. Його можна використовувати в овочевих і не навіть м'ясних (зі свининою) супах. Вода з-під кукурудзи може бути і в основних стравах, до яких ви подаєте крупу. Кілька столових ложок можна додати до м'яса, кілька – до булгуру або сочевиці.

Рибні консерви

На олії з під-тунця смачно смажити морську рибу
На олії з під-тунця смачно смажити морську рибу / Фото: instagram.com/naturalcatchtuna/

Насамперед це стосується тунця. Якщо готувати салату "А-ля Цезар" з тунцем, то ви не тільки можете використовувати рибу, а й сік з-під неї. Треба 3-4 столових ложки збити з 2 столовими ложками лимонного соку, подрібненим зубчиком часнику і майонезом – вийде рибна заправка.

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Трохи цієї рідини можна використовувати для соусів до пасти, якщо ви подаватимете її з рибою. Є ще один спосіб – використовувати олію з-під тунця під час смаження морської риби або креветок.

Біла квасоля

Сік з-під білої квасолі – замінник яєць у випічці
Сік з-під білої квасолі – замінник яєць у випічці / Фото: Depositphotos

Експерти кажуть – це прекрасний замінник яєць, який можна використовувати в будь-якій випічці. Адже крохмаль і рослинний білок, який є в квасолі, зв'язують інгредієнти.

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Навіть для безе рекомендують взяти трохи соку з-під білої квасолі – так десерт буде ароматніше.

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Ананас

Ананасовий сік з консервів можна використовувати для соусів до сирників
Ананасовий сік з консервів можна використовувати для соусів до сирників / Фото: instagram.com/narihiro_kim/

Часто ми не виливаємо сік ананаса, його можна випити. А можна використовувати інакше – додавати практично в усі десерти, крім шоколадних. Ще можна приготувати сироп, який стане чудовою прикрасою при подачі млинців, сирників, запіканок.

Потрібно взяти 150 мл ананасового соку, додати 3 столових ложки кукурудзяного крохмалю і проварити на повільному вогні для загустіння.

Також сік можна додавати в коктейлі та готувати ліниву вівсянку. Залийте її соком і залиште на ніч – вранці отримаєте смачну кашу з ананасовим смаком.

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Оливки

Рідину з-під оливок можна додавати в страви середземноморської кухні
Рідину з-під оливок можна додавати в страви середземноморської кухні / Фото: pexels.com

У рідини, в якій консервуються оливки, є трохи оцту. Її можна використовувати при приготуванні заправок для салатів, у соусах для риби та додавати в усі страви, які прикрашатимуть оливки.

Також можна додавати по кілька столових ложок у маринад для м'яса або риби. Найкраще використовувати рідину з-під зелених оливок, вона має яскравий аромат.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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