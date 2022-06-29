Коли не хочеться окрошки – рецепт холодного литовського супу (фото)

Отже, холодні перші страви є не лише у нас, до слова, обов'язково спробуйте український буряковий борщ на квасі.
Литовський холодний суп, він називається шалтибарщай, – головна сезонна страва Литви. Буряк можна відварити або запекти.
Він, разом з огірками, натирається та заливається кефіром. Шалтибарщай обов'язково подається із запеченою картоплею та вареними яйцями.
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Литовський холодний суп шалтиборщай
Інгредієнти:
- 2 буряки;
- 2-3 огірки;
- 2 курячі яйця (+2 для подачі);
- кріп, петрушка, зелена цибуля;
- 500 мл кефіру 2,5%;
- сіль.
Як приготувати:
- Яйця відварити круто, остудити, почистити.
- Буряк відварити або запекти.
- Зелень дрібно нарізати.
- Огірки, буряки та яйця натерти на великій тертці або нарізати тонкою соломкою. З'єднати.
- Залити шалтибарщай кефіром, регулюючи густоту за смаком. Посолити.
- Поставити в холодильник для охолодження та настоювання.
- Подавати із запеченою картоплею та вареними яйцями.
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