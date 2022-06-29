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Коли не хочеться окрошки – рецепт холодного литовського супу (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 червня, 12:48
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Це один з найпопулярніших супів у країні, готується з буряком, заливається кефіром. Подається з вареним яйцем та запеченою картоплею
Як приготувати литовський холодний суп шалтибарщай
Як приготувати литовський холодний суп шалтибарщай

Отже, холодні перші страви є не лише у нас, до слова, обов'язково спробуйте український буряковий борщ на квасі.

Литовський холодний суп, він називається шалтибарщай, – головна сезонна страва Литви. Буряк можна відварити або запекти.

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Він, разом з огірками, натирається та заливається кефіром. Шалтибарщай обов'язково подається із запеченою картоплею та вареними яйцями.

На сторінці derevnya_v_dom пропонують додати в суп тертий редис.

Литовський холодний суп шалтиборщай

Литовський холодний суп шалтибарщай
Литовський холодний суп шалтибарщай

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Інгредієнти:

  • 2 буряки;
  • 2-3 огірки;
  • 2 курячі яйця (+2 для подачі);
  • кріп, петрушка, зелена цибуля;
  • 500 мл кефіру 2,5%;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Яйця відварити круто, остудити, почистити.
  2. Буряк відварити або запекти.
  3. Зелень дрібно нарізати.
  4. Огірки, буряки та яйця натерти на великій тертці або нарізати тонкою соломкою. З'єднати.
  5. Залити шалтибарщай кефіром, регулюючи густоту за смаком. Посолити.
  6. Поставити в холодильник для охолодження та настоювання.
  7. Подавати із запеченою картоплею та вареними яйцями.

І ще один рецепт литовського супу з вушками із сушеними грибами рекомендуємо скуштувати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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