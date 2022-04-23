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Ошатний рулет до Великодня – потрібна куряча печінка й трохи свинячого фаршу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 квітня, 17:06
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Форма страви може бути будь-якою, але авторка рецепта пропонує запікати її з вареними яйцями. Після того, як подрібниться печінка, вона з'єднається з манкою
Рулет з фаршу з беконом
Рулет з фаршу з беконом / Фото: Depositphotos

Якщо поки не придумали, якою м'ясною стравою прикрасити великодній стіл, то обов'язково спробуйте цей рулет.

Рецептом подібного, теж бюджетного, із сала та фаршу, ми ділилися.

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Цей печінковий і гарніший. Ніжності йому додасть куряча печінка, а соковитості – свинина зі смаженою цибулею.

Можна спростити процес та використовувати готовий фарш. Запечеться рулет впродовж однієї години.

Рецепт знайшли у фудблогерки Лілія Цвіт.

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Печінковий рулет з яйцем на Великдень

Печінковий рулет з яйцем на Великдень
Печінковий рулет з яйцем на Великдень / Фото: Лілія Цвіт

Інгредієнти:

  • печінка куряча – 500 г;
  • м'ясо свиняче – 500 г;
  • цибуля -1 шт.;
  • манка – 3 ст. л.;
  • хліб білий – 2-3 скибочки;
  • яйця – 2-3 шт.;
  • сіль, перець.

В Естонії на свята готують симпатичний м'ясний рулет "Довгий хлопчик". Його рецепт читайте тут.

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Як приготувати:

  1. Курячу печінку очистити від плівок, подрібнити до стану пюре. Додати манку, перемішати та залишити на 10-15 хвилин.
  2. Обсмажену цибулю подрібнити разом з м'ясом. Додати замочений м'якуш хліба без скоринки.
  3. З'єднати фарш із печінкою, додати всі спеції та перемішати. Вбити яйця та ще раз перемішати.
  4. Форму застелити пергаментом і борти теж. Наповнити половину форми паштетом. Розподілити варені яйця. Викласти решту паштету.
  5. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько однієї години.

Деякі подробиці цієї красивої закуски дивіться у відео.

Рецепти ще трьох недорогих закусок на Великдень знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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