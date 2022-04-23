Ошатний рулет до Великодня – потрібна куряча печінка й трохи свинячого фаршу

Якщо поки не придумали, якою м'ясною стравою прикрасити великодній стіл, то обов'язково спробуйте цей рулет.
Рецептом подібного, теж бюджетного, із сала та фаршу, ми ділилися.
Цей печінковий і гарніший. Ніжності йому додасть куряча печінка, а соковитості – свинина зі смаженою цибулею.
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Можна спростити процес та використовувати готовий фарш. Запечеться рулет впродовж однієї години.
Рецепт знайшли у фудблогерки Лілія Цвіт.
Печінковий рулет з яйцем на Великдень
Інгредієнти:
- печінка куряча – 500 г;
- м'ясо свиняче – 500 г;
- цибуля -1 шт.;
- манка – 3 ст. л.;
- хліб білий – 2-3 скибочки;
- яйця – 2-3 шт.;
- сіль, перець.
В Естонії на свята готують симпатичний м'ясний рулет "Довгий хлопчик". Його рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- Курячу печінку очистити від плівок, подрібнити до стану пюре. Додати манку, перемішати та залишити на 10-15 хвилин.
- Обсмажену цибулю подрібнити разом з м'ясом. Додати замочений м'якуш хліба без скоринки.
- З'єднати фарш із печінкою, додати всі спеції та перемішати. Вбити яйця та ще раз перемішати.
- Форму застелити пергаментом і борти теж. Наповнити половину форми паштетом. Розподілити варені яйця. Викласти решту паштету.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько однієї години.
Деякі подробиці цієї красивої закуски дивіться у відео.
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