Неймовірно смачні та ароматні котлети з капусти – простий рецепт для вечері

Капусту потрібно дрібно нашаткувати і відварити в киплячій воді 10-15 хвилин. У фарш ідуть обсмажена цибуля, яйце і трохи манки

Капустяні котлети / Фото: Depositphotos

Якщо поки не куштували соковиті котлети з гречки та грибів, обов'язково спробуйте. Вони підходять для тих, хто дотримується посту.

Авторка цих котлет Калніна Наталія пропонує цибулю для фаршу обсмажити на вершковому маслі, це можна зробити і на олії.

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Після замісу фарш має постояти 10-15 хвилин, оскільки до нього додається манка.

Останні хвилини приготування котлет мають тривати під кришкою.

Капустяні котлети

Капустяні котлети / Фото: Калнина Наталья

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Інгредієнти:

капуста – 700 г;

яйця – 2 шт.;

цибуля – 2 шт.;

манка – 4-5 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

вершкове масло – 30 г.

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Як приготувати:

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Капусту дрібно нашаткувати. Опустити в киплячу воду та варити 10-15 хвилин. Цибулю нарізати дрібно і обсмажити до золотавого кольору на вершковому маслі. З капусти злити воду, дати капусті охолонути і віджати зайву вологу. До капусти додати манку, спеції за смаком, вбити яйце і перемішати. Дати постояти 10 хвилин. Якщо фарш рідкий, додати трохи манки. Сформувати котлети та посмажити на розігрітій олії до готовності. Останні кілька хвилин – під кришкою.

Як зробити ці котлети швидко та просто, дивіться у ролику.