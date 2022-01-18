Обід за 30 хвилин – простий рецепт м'ясних ватрушок із сиром

До фаршу потрібно додати трохи борошна та натурального йогурту. Сир – не лише начинка для ватрушок, близько 50 грамів потрібно у м'ясну основу

М'ясні ватрушки / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Щоб нагодувати сім'ю смачно та швидко, треба використовувати продукти, що готуються недовго. Ми розповідали про червоний рис Чарльстон, відомий у США, тепер дізнаємось рецепт ватрушок.

Готуються вони з курячого фаршу з невеликим додаванням борошна та йогурту. У ролі начинки – тертий твердий сир.

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Автор рецепта – chef_pandos – радить не додавати все борошно одразу, а вводити поступово.

М'ясні ватрушки із сиром

М'ясні ватрушки із сиром / Фото: instagram.com/chef_pandos/

Інгредієнти:

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Курячий фарш – 400 г

Сир – 150 г

Борошно – 200 г

Яйце – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Петрушка

Натуральний йогурт – 100 г

Сіль, перець, спеції – за смаком

Ще спробуйте приготувати курячі ніжки у тісті, щоби потішити рідних справді святковим обідом.⠀

Як приготувати: