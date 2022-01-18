Обід за 30 хвилин – простий рецепт м'ясних ватрушок із сиром

Щоб нагодувати сім'ю смачно та швидко, треба використовувати продукти, що готуються недовго. Ми розповідали про червоний рис Чарльстон, відомий у США, тепер дізнаємось рецепт ватрушок.
Готуються вони з курячого фаршу з невеликим додаванням борошна та йогурту. У ролі начинки – тертий твердий сир.
Автор рецепта – chef_pandos – радить не додавати все борошно одразу, а вводити поступово.
Далі по темі
М'ясні ватрушки із сиром
Інгредієнти:
- Курячий фарш – 400 г
- Сир – 150 г
- Борошно – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Петрушка
- Натуральний йогурт – 100 г
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Ще спробуйте приготувати курячі ніжки у тісті, щоби потішити рідних справді святковим обідом.⠀
Як приготувати:
- Цибулю порізати дрібно. Сир натерти. До фаршу додати цибулю, близько 50 г сиру, яйце та йогурт. Посолити, поперчити, додати спеції. Ретельно перемішати.
- Додати борошно і перемішати.
- Деко застелити пергаментним папером. Вологими руками сформувати кульки, викласти їх на деко, зробити поглиблення. Відправити в духовку на 15-20 хвилин за 180 градусів.
- За 15-20 хвилин дістати деко, в поглиблення покласти сир і листя петрушки. Готувати ще 5 хвилин.