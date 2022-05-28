Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза

Сніданок для дітей

Обід за 30 хвилин

Десерт без випічки

Суп із кропивою

Ліниві пельмені

Легкі салати
СЬОГОДНІ Їжа

Дуже прості та смачні корнуельські булочки – у чому особливість та рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 08:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Традиційний додатковий інгредієнт – чорна смородина. Якщо є заморожена, додайте її або родзинки. Але й без ягід, булочки оцінять усі
Корнуельські булочки, простий рецепт
Корнуельські булочки, простий рецепт

Продовжуємо знайомитися з корнуельською випічкою, дуже докладно про найніжніший яблучний пиріг ми писали.

Особливість корнуельських булочок – це присутність шафрану. Підійде імертинський. Перед тим, як вмішувати його в тісто, залийте дрібку прянощі окропом на 30 хвилин.

Реклама

Чорну смородину добре розморозьте та обсушіть серветками. Час вистоювання тіста порівняно тривалий. Дві години після замісу та близько години після формування.

Щоправда, випікаються вони не довше 20 хвилин і мають легкий цитрусовий аромат, його забезпечить цедра лимона або апельсина.

Рецепт знайшли на сторінці savortheflavour.com.

Реклама

Корнуельські булочки

Корнуельські булочки
Корнуельські булочки

Інгредієнти:

  • дрібка шафрану;
  • 250 мл молока;
  • 50 г теплої вершкового масла, нарізаного кубиками;
  • 550 г борошна;
  • по 1 ч. л. солі, кориці;
  • 50 г цукрової пудри для прикраси;
  • пакетик дріжджів;
  • цедра лимона та апельсина;
  • 100 г замороженої смородини.

Як приготувати:

Реклама
  1. У борошно додайте сіль і дріжджі, перемішайте пальцем.
  2. Змішайте масло з борошном, доки суміш не стане, як дрібні хлібні крихти.
  3. Додайте цукор, яйце, шафран, лимонну та апельсинову цедру та половину молока. Вимішуйте, поступово додаючи молоко за необхідності, щоб вийшло м'яке, трохи липке тісто.
  4. Викладіть тісто на посипану борошном поверхню та енергійно місіть 15 хвилин, доки тісто не стане дуже еластичним, шовковистим, перестане прилипати до робочої поверхні та на його поверхні з'явиться блиск.
  5. Перевірте тісто, розтягнувши його шматочком між великим і вказівним пальцями кожної руки. Тісто має тягнутися, доки воно не стане прозорим, але не порветься. Якщо порветься, місіть ще хвилину і перевірте ще раз.
  6. Сформуйте з тіста кулю, покладіть у велику миску змащену маслом і щільно накрийте плівкою. Залишіть на 2 години.
  7. Обомніть тісто в мисці, щоб випустити повітря, додайте смородину та акуратно перемішайте.
  8. Розділіть тісто на 16 частин, скачайте кожну частину в кулю та рівномірно розподіліть їх на підготовленому деку. Накрийте і залиште на 50-60 хвилин, булочки мають збільшитися вдвічі.
  9. Приблизно за 10 хвилин до того, як булочки закінчать вистоювання, розігрійте духовку до 190 градусів.
  10. Випікайте 18-20 хвилин. На бажання змастіть ще гарячі вершковим маслом.

До сніданку можна приготувати запечені булочки з начинкою. Булочки потрібні готові.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Любиш українську кухню?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з фаршу
Рецепти
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашнє мигдальне молоко
Хакнути
Секрети грузинської кухні
Курча табака
Готувати
Чекали сезон окрошки?
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити каву у раціоні?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити дріжджі?
Хакнути
Секрети свіжості
Як зберігати лимони?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти