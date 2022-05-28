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Очень простые и вкусные корнуэльские булочки – в чем особенность и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 мая, 08:20
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Традиционный дополнительный ингредиент – черная смородина. Если есть замороженная, добавьте ее или изюм. Но и без ягод, булочки оценят все
Корнуэльские булочки, простой рецепт
Корнуэльские булочки, простой рецепт / Фото: savortheflavour.com

Продолжаем знакомится с корнуэльской выпечкой, очень подробно о нежнейшем яблочном пироге мы писали.

Особенность корнуэльских булочек – это присутствие шафрана. Подойдет имертинский. Перед тем, как вмешивать его в тесто, залейте щепотку пряности кипятком на 30 минут.

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Черную смородину хорошо разморозьте и обсушите салфетками. Время расстойки теста сравнительно долгое. Два часа после замеса и около часа после формовки.

Правда, выпекаются они не дольше 20 минут и у них легкий цитрусовый аромат, его обеспечит цедра лимона или апельсина.

Рецепт нашли на странице savortheflavour.com.

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Корнуэльские булочки

Корнуэльские булочки
Корнуэльские булочки

Ингредиенты:

  • щепотка шафрана;
  • 250 мл молока;
  • 50 г теплого сливочного масла, нарезанного кубиками;
  • 550 г муки;
  • по 1 ч. л. соли, корицы;
  • 50 г сахарной пудры для украшения;
  • пакетик дрожжей;
  • цедра лимона и апельсина;
  • 100 г смородины замороженной.

Как приготовить:

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  1. В муку добавьте соль и дрожжи, перемешайте пальцем.
  2. Смешайте масло и с мукой, пока смесь не станет похожей на мелкие хлебные крошки.
  3. Добавьте сахар, яйцо, шафран, лимонную и апельсиновую цедру и половину молока. Вымешивайте, постепенно добавляя молоко по мере необходимости, чтобы получилось мягкое, немного липкое тесто.
  4. Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность и энергично месите в течение 15 минут, пока тесто не станет очень эластичным, шелковистым, перестанет прилипать к рабочей поверхности и на его поверхности появится блеск.
  5. Проверьте тесто, растянув его по кусочку между большим и указательным пальцами каждой руки. Тесто должно тянуться, пока оно не станет прозрачным, но не порвется. Если порвется, месите еще минуту и ​​проверьте еще раз.
  6. Сформируйте из теста шар, положите в большую смазанную маслом миску и плотно накройте пленкой. Оставьте на 2 часа.
  7. Обомните тесто в миске, чтобы выпустить воздух, добавьте смородину и аккуратно перемешайте.
  8. Разделите тесто на 16 частей, скатайте каждую часть в шар и равномерно распределите их на подготовленном противне. Накройте и оставьте на 50-60 минут, булочки должны увеличится вдвое.
  9. Примерно за 10 минут до того, как булочки закончат расстойку, разогрейте духовку до 190 градусов.
  10. Выпекайте 18-20 минут. При желании смажьте еще горячие сливочным маслом.

К завтраку можно приготовить запеченные булочки с начинкой. Булочки нужны готовые.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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