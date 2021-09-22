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Вівсяномлинець із сиром брі – рецепт корисного сніданку від акторки Катерини Гулякової

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
22 вересня, 17:25
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Цей вівсяномлинець мають оцінити всі, хто на правильному харчуванні, а також ті, хто любить млинці та вівсянку. Як доповнення можна використовувати сир і будь-які овочі
Вівсяномлинець за рецептом акторки Катерини Гулякової
Вівсяномлинець за рецептом акторки Катерини Гулякової / Фото: Колаж: Сьогодні

Що робити, коли і млинців хочеться, і стрункість не втратити? Для цього є вівсяномлинці, замість борошна в яких вівсяні пластівці. Акторка детективного серіалу "Топтун", прем'єра якого відбудеться 4 жовтня на телеканалі "Україна", – Катерина Гулякова – поділилася своїм рецептом ПХ-млинців. Рецепт страви простий, тому сніданок можна буде приготувати за лічені хвилини.

Вівсяномлинець – рецепт Катерини Гулякової

Інгредієнти:

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  • 3-4 ст. л. вівсянки;
  • 3 ст. л. води;
  • 1 яйце.

Спосіб приготування:

  1. Вівсянку змішати з водою і додати яйце. Добре перемішати.
  2. Вилити отриману суміш на суху розігріту сковороду. Перевернути млинець через 30 секунд. Можна покласти зверху шматочки сиру брі, накрити кришкою і вимкнути.

Рецепт тонких італійських млинців з рикотою знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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