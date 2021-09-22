Вівсяномлинець із сиром брі – рецепт корисного сніданку від акторки Катерини Гулякової

Цей вівсяномлинець мають оцінити всі, хто на правильному харчуванні, а також ті, хто любить млинці та вівсянку. Як доповнення можна використовувати сир і будь-які овочі