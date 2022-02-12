Рецепт парової риби із зеленою цибулею та імбиром

Саме імбир та зелена цибуля максимально скоротять властивий рибі запах. Цей рецепт краще підійде для будь-якої річкової риби, подавайте її з рисом

Парова риба / Фото: freepik.com

Рибу можна запекти, посмажити в золотаво-хрумкій паніровці, але дуже швидко вона готується на парі. Зрозуміло, цей спосіб ще й дієтичний.

Для цієї парової риби потрібен тертий або нарізаний імбир із зеленою цибулею.

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Одну частину цієї суміші потрібно додати до розрізів на рибі, решта буде основою для соусу. Він прикрасить готову страву.

У соусі є дві столові ложки білого вина, можна готувати без нього.

Рецепт від Еpicurious.com.

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Парова риба з імбиром та зеленою цибулею

Парова риба з імбиром та зеленою цибулею / Фото: www.epicurious.com

Інгредієнти:

1 ціла риба, очищена;

2 ч. л. солі;

6 стебел зеленої цибулі, нарізаних;

50-70 г дрібно нарізаного свіжого імбиру;

3 ст. л. соєвого соусу;

2 ст. л. білого вина;

2 ст. л. олії;

нарізані свіжі кінзи для прикраси.

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Як приготувати: