Рецепт парової риби із зеленою цибулею та імбиром

Рибу можна запекти, посмажити в золотаво-хрумкій паніровці, але дуже швидко вона готується на парі. Зрозуміло, цей спосіб ще й дієтичний.
Для цієї парової риби потрібен тертий або нарізаний імбир із зеленою цибулею.
Одну частину цієї суміші потрібно додати до розрізів на рибі, решта буде основою для соусу. Він прикрасить готову страву.
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У соусі є дві столові ложки білого вина, можна готувати без нього.
Рецепт від Еpicurious.com.
Парова риба з імбиром та зеленою цибулею
Інгредієнти:
- 1 ціла риба, очищена;
- 2 ч. л. солі;
- 6 стебел зеленої цибулі, нарізаних;
- 50-70 г дрібно нарізаного свіжого імбиру;
- 3 ст. л. соєвого соусу;
- 2 ст. л. білого вина;
- 2 ст. л. олії;
- нарізані свіжі кінзи для прикраси.
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Як приготувати:
- Встановіть пароварку на сильний вогонь. Зробіть глибокі надрізи на рибі. Посоліть.
- Зелену цибулю та імбир з'єднайте, половину розкладіть у розрізи. Покладіть рибу в пароварку.
- Для соусу в сотейнику на повільному вогні з'єднайте соєвий соус, вино, олію, половину цибулі та імбиру. Доведіть до кипіння, а потім зменшіть вогонь до мінімуму. Тримайте соус на повільному вогні, доки риба готується на парі 10-15 хвилин.
- Готову рибу збризкайте рибу соусом. Прикрасьте кінзою.