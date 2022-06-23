Румунська чулама – рецепт смачної підливи, подається з мамалигою (фото)

Це не лише румунська страва, її готують у Молдові. Тут використовуються курячі стегенця. На них звариться бульйон, а м'ясо з грибами буде в підливі

Як приготувати румунську чуламу

Знайти різницю між чуламою та французьким фрикасе практично неможливо. Хіба що для фрикасе потрібні вершки, а румунська страва готується зі сметаною та обов'язково додається курячий бульйон.

Як повідомляють на kitchen.727go.com, до Румунії, а потім і до Молдови, чулама прийшла з Туреччини. У цих країнах вона трохи трансформувалася та стала смачним доповненням до мамалиги.

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У глибоку тарілку наливається підлива, у центр вкладається кукурудзяна каша. Для бульйону потрібні корінь пастернаку та селери. Якщо цього немає, можна використати корінь петрушки або зварити бульйон за своїм перевіреним рецептом.

Чулама

Чулама

Інгредієнти:

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курячий бульйон – 500 мл;

гриби – 300 г;

вершкове масло 82% – 70 г;

сметана – 200-300 г;

борошно – 25 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

часник – 4-5 зубків,

сіль, перець, зелень.

Для курячого бульйону:

курячі стегенця – 500 г;

морква – 2 шт.;

корінь пастернаку – 1 шт.;

корінь селери – 50 г;

цибуля ріпчаста – 1/2 шт.,

чорний перець горошком – 1 ч. л.;

лаврове листя – 2-3 шт.;

сіль – 2 ч. л.;

вода – 2 л.

Як приготувати:

Зварити бульйон, куряче м'ясо відокремити від кісток і відкласти. Цибулю та часник дрібно нарізати. Гриби нарізати на тонкі скибочки. Цибулю та часник обсмажити на вершковому маслі. Додати гриби, мелений чорний перець та сіль. Готувати до випаровування рідини, гриби перекласти в миску. У цій же сковороді розтопити 50 г масла на мінімальному вогні. Всипати борошно й добре перемішати. Частинами влити курячий бульйон, розбиваючи грудочки. Готувати близько 3-4 хвилин до загустіння. Зменшити вогонь, додати сметану. Перемішати до однорідності. У соус покласти гриби та куряче м'ясо. Перемішати. Тушкувати на середньому вогні близько 2 хвилин. Чуламу накрити кришкою, дати настоятися 10-15 хвилин. Подавати разом з мамалигою, прикрасивши зеленню.

Румуни подають чуламу з мамалигою, а у нас до грибного соусу готують кремзлики.