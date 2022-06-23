Румунська чулама – рецепт смачної підливи, подається з мамалигою (фото)

Знайти різницю між чуламою та французьким фрикасе практично неможливо. Хіба що для фрикасе потрібні вершки, а румунська страва готується зі сметаною та обов'язково додається курячий бульйон.
Як повідомляють на kitchen.727go.com, до Румунії, а потім і до Молдови, чулама прийшла з Туреччини. У цих країнах вона трохи трансформувалася та стала смачним доповненням до мамалиги.
У глибоку тарілку наливається підлива, у центр вкладається кукурудзяна каша. Для бульйону потрібні корінь пастернаку та селери. Якщо цього немає, можна використати корінь петрушки або зварити бульйон за своїм перевіреним рецептом.
Чулама
Інгредієнти:
- курячий бульйон – 500 мл;
- гриби – 300 г;
- вершкове масло 82% – 70 г;
- сметана – 200-300 г;
- борошно – 25 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- часник – 4-5 зубків,
- сіль, перець, зелень.
Для курячого бульйону:
- курячі стегенця – 500 г;
- морква – 2 шт.;
- корінь пастернаку – 1 шт.;
- корінь селери – 50 г;
- цибуля ріпчаста – 1/2 шт.,
- чорний перець горошком – 1 ч. л.;
- лаврове листя – 2-3 шт.;
- сіль – 2 ч. л.;
- вода – 2 л.
Як приготувати:
- Зварити бульйон, куряче м'ясо відокремити від кісток і відкласти.
- Цибулю та часник дрібно нарізати. Гриби нарізати на тонкі скибочки.
- Цибулю та часник обсмажити на вершковому маслі. Додати гриби, мелений чорний перець та сіль. Готувати до випаровування рідини, гриби перекласти в миску.
- У цій же сковороді розтопити 50 г масла на мінімальному вогні. Всипати борошно й добре перемішати.
- Частинами влити курячий бульйон, розбиваючи грудочки. Готувати близько 3-4 хвилин до загустіння.
- Зменшити вогонь, додати сметану. Перемішати до однорідності.
- У соус покласти гриби та куряче м'ясо. Перемішати. Тушкувати на середньому вогні близько 2 хвилин. Чуламу накрити кришкою, дати настоятися 10-15 хвилин.
- Подавати разом з мамалигою, прикрасивши зеленню.
Румуни подають чуламу з мамалигою, а у нас до грибного соусу готують кремзлики.