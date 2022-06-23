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Румунська чулама – рецепт смачної підливи, подається з мамалигою (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 червня, 09:32
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Це не лише румунська страва, її готують у Молдові. Тут використовуються курячі стегенця. На них звариться бульйон, а м'ясо з грибами буде в підливі
Як приготувати румунську чуламу
Як приготувати румунську чуламу

Знайти різницю між чуламою та французьким фрикасе практично неможливо. Хіба що для фрикасе потрібні вершки, а румунська страва готується зі сметаною та обов'язково додається курячий бульйон.

Як повідомляють на kitchen.727go.com, до Румунії, а потім і до Молдови, чулама прийшла з Туреччини. У цих країнах вона трохи трансформувалася та стала смачним доповненням до мамалиги.

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У глибоку тарілку наливається підлива, у центр вкладається кукурудзяна каша. Для бульйону потрібні корінь пастернаку та селери. Якщо цього немає, можна використати корінь петрушки або зварити бульйон за своїм перевіреним рецептом.

Чулама

Чулама
Чулама

Інгредієнти:

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  • курячий бульйон – 500 мл;
  • гриби – 300 г;
  • вершкове масло 82% – 70 г;
  • сметана – 200-300 г;
  • борошно – 25 г;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • часник – 4-5 зубків,
  • сіль, перець, зелень.

Для курячого бульйону:

  • курячі стегенця – 500 г;
  • морква – 2 шт.;
  • корінь пастернаку – 1 шт.;
  • корінь селери – 50 г;
  • цибуля ріпчаста – 1/2 шт.,
  • чорний перець горошком – 1 ч. л.;
  • лаврове листя – 2-3 шт.;
  • сіль – 2 ч. л.;
  • вода – 2 л.

Як приготувати:

  1. Зварити бульйон, куряче м'ясо відокремити від кісток і відкласти.
  2. Цибулю та часник дрібно нарізати. Гриби нарізати на тонкі скибочки.
  3. Цибулю та часник обсмажити на вершковому маслі. Додати гриби, мелений чорний перець та сіль. Готувати до випаровування рідини, гриби перекласти в миску.
  4. У цій же сковороді розтопити 50 г масла на мінімальному вогні. Всипати борошно й добре перемішати.
  5. Частинами влити курячий бульйон, розбиваючи грудочки. Готувати близько 3-4 хвилин до загустіння.
  6. Зменшити вогонь, додати сметану. Перемішати до однорідності.
  7. У соус покласти гриби та куряче м'ясо. Перемішати. Тушкувати на середньому вогні близько 2 хвилин. Чуламу накрити кришкою, дати настоятися 10-15 хвилин.
  8. Подавати разом з мамалигою, прикрасивши зеленню.

Румуни подають чуламу з мамалигою, а у нас до грибного соусу готують кремзлики.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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