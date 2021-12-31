Салат "Снігові замети" – як приготувати найбілішу новорічну страву

Ефект заметів створюють фаршировані яйця, щедро прикрашені подрібненою фетою або адигейським сиром. Усередині салату – свинячий або яловичий язик з обсмаженими печерицями

Салат "Снігові замети" / Фото: instagram.com/lesya_milievna

Навіть якщо в новорічну ніч снігу не буде, його можна забезпечити на столі. Йдеться про цікавий та білий салат "Снігові замети".

Він з розряду класних салатів, які готуються з недорогих продуктів.

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Авторка рецепта lesya_milievna пропонує зробити його зі свинячого язика, злегка обсмажених печериць, цибулі та маринованих огірків.

Щодо декору, то це будуть фаршировані жовтками яйця, прикрашені фетою або адигейським сиром.

Салат "Снігові замети"

Інгредієнти:

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Печериці – 500 г

Мариновані огірки – 2-3 шт.

Свинячий язик – 2 шт.

Цибулина – 1 невелика

Майонез, сіль, перець – за смаком

Для "заметів"

Яйця – 4 шт.

Часник – 2 зуб.

Майонез

Адигейський сир або фета

Як приготувати: