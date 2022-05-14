Соковиті та хрусткі водночас – як приготувати головні листкові равлики Баварії

Якщо конкретніше, то міста Кульмбаха. Саме там була придумана ця закуска, вдала страва для пікніка або ситний обід

Кульмбахерські равлики з фаршем

Сучасна німецька кухня швидка й зручна, випічка переважає. Про цікавий сендвіч "Міцний Макс" ми докладно розповідали, тепер дізнаємося про гордість Баварії – кульмбахерські равлики.

У Баварії їх продають у вигляді напівфабрикатів і пропонують у місцевих кав'ярнях як закуску для найсмачнішого місцевого пива.

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На сайті essenrezept.de пропонують використовувати шинку та бекон, можна взяти м'ясний фарш, бажано, щоби була частина свинячого. Для його соковитості додайте трохи молока.

Перед фіналом запікання на равлики розміщується тертий твердий сир. Використовуйте готове листкове тісто.

Кульмбахерські равлики

Кульмбахерські равлики

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Інгредієнти:

500 г бездріжджового листкового тіста;

400 г м'ясного фаршу;

зелена цибуля, кріп, петрушка;

50 г молока;

150 г сиру;

яйце;

сіль та спеції – за смаком.

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Як приготувати:

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Зелень дрібно нарізати. Фарш обсмажити, додати зелень, сіль та перець. Можна також додати улюблені спеції, зубчик розчавленого часнику. Тісто розкачати, щоб вийшло два тонкі пласти. Один пласт змастити збитим яйцем. Накрити другим пластом і викласти начинку, залишивши по краях по 1 см. Згорнути рулетом. Нарізати на порції і перекласти на застелене деко. Змастити яйцем і випікати 25-30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Сир натерти крупно. За 5-7 хвилин до готовності посипати равлики сиром, запікати кілька хвилин.

Рецепт справжніх німецьких галушок, вдалого гарніру, читайте у цьому матеріялі.