У стилі Тигра: рецепти рудих бутербродів і тарталеток

Попри те, що Новий рік-2022 – рік Блакитного Тигра, ці закуски блакитними та синіми не будуть. Вони будуть яскравого помаранчевого кольору. Як і прекрасний новорічний салат "Тигреня".
"Забарвлення" надаватиме дрібно натерта варена морква. Тигрині "смужки" робляться з чорних маслин, "усики" – із сиру косичка.
Бутерброди від irinabezklubaia будуть з оселедцем та вершковим маслом. У тарталетки за рецептом iamcookru пропонують взяти варену ковбасу, її можна замінити шинкою.
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Тарталетки "Тигрята" з ковбасою
Інгредієнти:
- Тарталетки – 5 шт.
- Морква – 1-2 шт.
- Ковбаса варена – 80 г
- Сир плавлений (90 г) – 1 шт.
- Маслини – 10 шт.
- Майонез – 1 ч. л.
- Часник – 1 зубчик
- Сіль, перець – за смаком
Для прикраси:
- Твердий сир
- Сулугуні косичка
Як приготувати:
- Натерти плавлений сир. Додати нарізану ковбасу, майонез, подрібнений часник та перець за смаком. Перемішати.
- Наповнити тарталетки начинкою.
- Частину вареної моркви порізати кружальцями для оформлення "вушок". Решту моркви натерти і викласти на начинку.
- За допомогою маслин зробити "очі" та "смужки" тигра. "Ніс" вирізати з ковбаси.
- "Вуха" та "бороду" зробити з тертого сиру. Це краще триматиметься, якщо капнути трохи майонезу. Із сулугуні зробити "вуса".
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Бутерброди "Тигрята"
Інгредієнти:
- Слабосолоний оселедець – 100 г
- Відварена морква, яйця – по 2 шт.
- Олія вершкове (м'яке), маслини без кісточок – по 50 г
- Сіль, перець – за смаком
- Багет
Як приготувати:
- Відварені яйця, відварену моркву, оселедець нарізати кубиком. Додати олію. Подрібнити у блендері до консистенції паштету. Додати сіль та перець, перемішати.
- Багет нарізати шматочками завтовшки 1 см і підсушити на сковороді або грилі. Змастити оселедцевою намазкою.
- Моркву натерти на тертці. Викласти тонким шаром зверху на оселедцеву намазку.
- Маслини нарізати тонкими смужками та прикрасити бутерброди, формуючи довгі смуги.⠀
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