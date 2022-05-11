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Смачні трубочки з лаваша до сніданку – подаються дуже гарячими

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 травня, 07:02
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Якщо є час, то обсмажені трубочки можна скласти у форму та запекти за участю соусу зі сметани та тертого твердого сиру
Трубочки з лаваша з яєчною начинкою
Трубочки з лаваша з яєчною начинкою

Почнемо з того що домашній лаваш – це дуже швидко та просто. Якщо у вас вже готовий, то обов'язково приготуйте до сніданку ці трубочки.

Вони обсмажуються в суміші з молока та яєць і подавайте їх одразу ж.

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На сторінці plushki_i пропонують начинити трубочки вареними яйцями, тертим сиром і зеленню, з цим можна експериментувати, враховуючи свої уподобання.

На бажання трубочки можна перетворити на чудову запіканку. Складіть їх у форму, додайте сметану, тертий сир, зелень і відправте в духовку.

Трубочки з лаваша з начинкою

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Трубочки з лаваша з начинкою
Трубочки з лаваша з начинкою

Інгредієнти:

  • яйця – 2 варені, 2 сирі;
  • сир – 100 г;
  • лаваш – 1 шт.
  • сметана – 2 ст. л.;
  • молоко – 6 ст. л.;
  • зелений лук, кріп.

Тут дізнаєтеся, як зробити конвертики з лаваша з начинкою.

Як приготувати:

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  1. Варені яйця крупно натерти. Додати тертий сир та нарізану зелень.
  2. Посолити, поперчити, додати сметану й добре перемішати.
  3. Лаваш порізати на прямокутники. На один край викласти начинку, звернути трубочкою.
  4. Змішати сирі яйця та молоко.
  5. Кожну трубочку вмочити в суміш, обсмажити на олії з двох боків до готовності. Подавати гарячими.

Рецепт гарячихі ролів, для яких теж потрібний лаваш, читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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