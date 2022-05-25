Знаменитий цукровий пиріг зі смаком вершкового крему – дуже простий рецепт

Будь-який, навіть найпростіший пиріг, може здивувати своєю чарівністю. Це стосується яблучного з Ірландії зі штрейзелем, цим, власне, і відомий французький цукровий пиріг.
Він дуже пишний, потрібні дріжджі та вистоювання тіста – після замісу та перед випіканням.
Коли духовка буде розігріта, зробіть отвори в пирозі та залийте в них соус на основі вершків, цукру та вершкового масла.
Рецепт побачили на каналі Дуже смачно!.
Французький цукровий пиріг
Інгредієнти:
- молоко – 200 мл;
- цукор – 2 ст. л.;
- дріжджі сухі – 2 ч. л. або 25 г свіжих;
- яйце – 2 шт.;
- масло вершкове – 120 г;
- ванілін – пів пакетика;
- дрібка солі;
- борошно – 470 г (+-).
Для соусу:
- цукор – 120 г;
- масло вершкове – 50 г;
- ванілін – пів пакетика;
- вершки 20% – 120 мл.
Як приготувати:
- З'єднати тепле молоко, цукор та дріжджі. Залишити на 5-10 хвилин.
- Додати яйця, цукор, тепле вершкове масло, ванілін та просіяне борошно. Замісити тісто. Залишити відпочити на 50 хвилин.
- Для соусу з'єднати масло, цукор та ванілін. Ретельно перетерти.
- Викласти в застелену й змащену маслом форму і залишити ще на 25 хвилин. Зробити поглиблення та розподілити соус.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.
Яким симпатичним є цукровий пиріг, можна побачити у відео.
Обов'язково варто спробувати максимально простий пиріг "5 ложок", він замішується на кефірі.