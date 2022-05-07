Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Начинки для пиццы

Полезный завтрак

Без сахара и муки

Оладьи из капусты

Воздушное пюре

Сытный ужин
СЕГОДНЯ Еда

Бануш закарпатский – варится на сметане, подается со шкварками

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 мая, 16:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кукурузную крупу лучше брать мелкого помола. Если бануш получился слишком густым, в конце добавьте немного воды
Бануш с брынзой и шкварками
Бануш с брынзой и шкварками / Фото: "Сегодня"

Бануш или банош – еда очень калорийная, впрочем, как и все, чем питаются на Закарпатье. Там любят и завтраки очень сытные, обязательно попробуйте ратоту.

Для нее, как и для бануша, нужна брынза. Это последний штрих перед подачей, с ней это наваристая кукурузная каша подается.

Реклама

Кроме брынзы, встречаются бануши с обжаренными с луком и грибами, шкварками.

Когда будете варить его, используйте кастрюлю с толстым дном и помешивайте в процессе деревянной лопаткой.

Рецепт со страницы украинского фудблогера vicky.chuii.

Реклама

Бануш закарпатский

Бануш закарпатский
Бануш закарпатский / Фото: instagram.com/vicky.chuii

Ингредиенты:

  • 500 мл сметаны;
  • 200 г кукурузной крупы;
  • соль, сало, брынза.

Попробуйте еще одну блюдо украинской кухни – шпундру. Для нее нужна свинина и свекла.

Реклама

Как приготовить:

  1. Сметану вылить в кастрюлю, довести до кипения.
  2. Крупу промыть под проточной водой.
  3. Когда сметана начнет кипеть, тонкой струей ввести кукурузную крупу, постоянно помешивая деревянной ложкой.
  4. Убрать огонь до минимума, посолить и варить до готовности.
  5. Сало нарезать на небольшие кусочки и обжарить. Выложить на бануш вместе с брынзой.

Как готовят сало гуцулы и его рецепт – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Используете щавель в блюдах?
Готовить
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить крохмал?
Овсянка
Овсянка
Мука
Мука
Яйца
Яйца
1 /2
Еще продукты
Секреты свежести
Как хранить зелень?
Узнать
Лайфхак недели
Домашний пломбир
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять