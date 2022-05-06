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Как вкусно удивить маму – три сладкие идеи из разных стран

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 мая, 10:26
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В США в этот день пекут лимонный бисквит, в Нидерландах – пышные блины, а в Британии угощаются тартом Бейквелл
Что приготовить на День матери
Что приготовить на День матери / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

День матери в Украине будем праздновать 8 мая. С чего начать этот день? Предлагаем сварить для мам очень оригинальный кофе с халвой. Пока она будет пить его, подумайте о десерте.

Это может быть британский тарт Бейквелл с миндалем и малиновым вареньем от kingarthurbaking.com. Или что-нибудь проще – огромные воздушные блины со сладкими или солеными топпингами на выбор.

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В общем, что бы вы не выбрали, маме будет одинаково приятно ну и вкусно безусловно.

Итак, что и как готовят на День матери в Нидерландах, Британии и США – ниже.

Британия: тарт Бейквелл

Тарт Бейквелл
Тарт Бейквелл / Фото: www.kingarthurbaking.com

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Для основы:

  • 170 г муки;
  • 30 сахарной пудры;
  • щепотка соли;
  • 120 г сливочного масла, холодного;
  • 1 большой яичный желток, белок оставить для начинки;
  • 2 ст. л. холодной воды.

Для начинки:

  • 115 г сливочного масла, мягкого;
  • 100 г сахарного песка;
  • щепотка соли;
  • 120 г миндальной муки;
  • 30 г муки;
  • 1 большое яйцо;
  • 1 большой яичный белок;
  • 3/4 чайной ложки миндального экстракта;
  • 80 г малинового варенья;
  • 40 г нарезанного миндаля.

Как приготовить:

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  1. Смешайте муку, сахарную пудру и соль в большой миске.
  2. Нарежьте сливочное масло кубиками и посыпьте мучной смесью. Смешайте масло с мукой в крошку.
  3. Добавьте яичный желток вместе с водой, аккуратно вмешивая их в мучную смесь, чтобы получилось однородное тесто.
  4. На слегка посыпанной мукой рабочей поверхности раскатайте тесто в круг, перенесите в форму, формируя борта. Наколите вилкой. Поставьте в холодильник на 30 минут.
  5. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  6. Застелите корж пергаментом и положите груз. Выпекайте 20 минут, затем снимите пергамент и выпекайте еще 5-10 минут, пока края не станут слегка золотистыми. Дайте остыть.
  7. Для начинки взбейте масло, сахар и соль до пушистой массы. Вмешайте муку, яйцо и яичный белок, миндальный экстракт.
  8. Равномерно распределите малиновое варенье по коржу. Выложите миндальную смесь на джем. Сверху украсьте нарезанным миндалем.
  9. Выпекайте пирог в течение 35-40 минут при 180 градусах или до готовности.

Примерно такой же текстуры, как и Бейквелл но с яблоками, готовят пироги в Ирландии. Праздничный рецепт найдете здесь.

Нидерланды: сочный пай со сладким или соленым топпингом

Фото: instagram.com/foodlies.nl/

Ингредиенты на 4 порции:

  • 3 яйца;
  • 3/4 ст. молока;
  • 3 ст. л. растопленного сливочного масла;
  • 1/2 ст. муки;
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 1/2 ч. л. молотого черного перца.

Для топпинга:

  • яичница с ветчиной и авокадо;
  • джем и сливки;
  • копченый лосось с зеленым луком и сливочным сыром.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 220 градусов, поставить в центр небольшую глубокую сковороду (желательно чугунную) и оставить на 25 минут.
  2. Взбить в блендере яйца на самой высокой скорости, пока они не превратятся в пену (примерно одну минуту). Влить молоко, добавить две столовые ложки масла и взбивать 30 секунд.
  3. Добавить муку, кукурузный крахмал, соль и перец и взбивать до получения однородной массы.
  4. Вытащить сковороду из духовки и аккуратно смазать внутри сливочным маслом. Чтобы масло не успело подгореть, сразу вылить тесто в сковороду.
  5. Выпекать в духовке 20-25 минут, пока тесто не станет воздушным и края не подрумянятся.
  6. Выложить сверху топпинг по вкусу.

Из блинов, только морковных, можно сделать праздничный торт. Подробности найдете здесь.

США: лимонный бисквит

Фото: instagram.com/vrednuha37/

Ингредиенты для бисквита:

  • 4 яйца;
  • 120 г сахарного песка;
  • 30 г лимонного сока;
  • цедра двух лимонов;
  • 30 г растительного масла;
  • 120 г пшеничной муки;
  • 20 г кукурузного крахмала;
  • 10 г разрыхлителя;
  • щепотка куркумы.

Для пропитки:

  • сок половины лимона;
  • 200 г воды;
  • 50 г сахарного песка.

Для крема:

  • 500 г творога;
  • 50 г молока;
  • 100 г сахарной пудры.

Как приготовить:

  1. Взбить яйца и сахар в пышную пену. Добавить масло, сок лимона и цедру, перемешать.
  2. Просеять сухие ингредиенты, перемешать.
  3. Выпекать при 160 градусов около часа. Достать, остудить на решетке.
  4. Для пропитки смешать все ингредиенты, вскипятить, остудить и процедить.
  5. Для крема взбить все ингредиенты до однородности.
  6. Бисквит разрезать на три коржа. Собрать торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем.
  7. Украсить по вкусу.

Если любите творожные десерты, то они могут быть без выпечки и без муки. Один такой рецепт читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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