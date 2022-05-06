Как вкусно удивить маму – три сладкие идеи из разных стран

В США в этот день пекут лимонный бисквит, в Нидерландах – пышные блины, а в Британии угощаются тартом Бейквелл

Что приготовить на День матери / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

День матери в Украине будем праздновать 8 мая. С чего начать этот день? Предлагаем сварить для мам очень оригинальный кофе с халвой. Пока она будет пить его, подумайте о десерте.

Это может быть британский тарт Бейквелл с миндалем и малиновым вареньем от kingarthurbaking.com. Или что-нибудь проще – огромные воздушные блины со сладкими или солеными топпингами на выбор.

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В общем, что бы вы не выбрали, маме будет одинаково приятно ну и вкусно безусловно.

Итак, что и как готовят на День матери в Нидерландах, Британии и США – ниже.

Британия: тарт Бейквелл

Тарт Бейквелл / Фото: www.kingarthurbaking.com

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Для основы:

170 г муки;

30 сахарной пудры;

щепотка соли;

120 г сливочного масла, холодного;

1 большой яичный желток, белок оставить для начинки;

2 ст. л. холодной воды.

Для начинки:

115 г сливочного масла, мягкого;

100 г сахарного песка;

щепотка соли;

120 г миндальной муки;

30 г муки;

1 большое яйцо;

1 большой яичный белок;

3/4 чайной ложки миндального экстракта;

80 г малинового варенья;

40 г нарезанного миндаля.

Как приготовить:

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Смешайте муку, сахарную пудру и соль в большой миске. Нарежьте сливочное масло кубиками и посыпьте мучной смесью. Смешайте масло с мукой в крошку. Добавьте яичный желток вместе с водой, аккуратно вмешивая их в мучную смесь, чтобы получилось однородное тесто. На слегка посыпанной мукой рабочей поверхности раскатайте тесто в круг, перенесите в форму, формируя борта. Наколите вилкой. Поставьте в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите корж пергаментом и положите груз. Выпекайте 20 минут, затем снимите пергамент и выпекайте еще 5-10 минут, пока края не станут слегка золотистыми. Дайте остыть. Для начинки взбейте масло, сахар и соль до пушистой массы. Вмешайте муку, яйцо и яичный белок, миндальный экстракт. Равномерно распределите малиновое варенье по коржу. Выложите миндальную смесь на джем. Сверху украсьте нарезанным миндалем. Выпекайте пирог в течение 35-40 минут при 180 градусах или до готовности.

Примерно такой же текстуры, как и Бейквелл но с яблоками, готовят пироги в Ирландии. Праздничный рецепт найдете здесь.

Нидерланды: сочный пай со сладким или соленым топпингом

Фото: instagram.com/foodlies.nl/

Ингредиенты на 4 порции:

3 яйца;

3/4 ст. молока;

3 ст. л. растопленного сливочного масла;

1/2 ст. муки;

2 ст. л. кукурузного крахмала;

1/2 ч. л. соли;

1/2 ч. л. молотого черного перца.

Для топпинга:

яичница с ветчиной и авокадо;

джем и сливки;

копченый лосось с зеленым луком и сливочным сыром.

Как приготовить:

Разогреть духовку до 220 градусов, поставить в центр небольшую глубокую сковороду (желательно чугунную) и оставить на 25 минут. Взбить в блендере яйца на самой высокой скорости, пока они не превратятся в пену (примерно одну минуту). Влить молоко, добавить две столовые ложки масла и взбивать 30 секунд. Добавить муку, кукурузный крахмал, соль и перец и взбивать до получения однородной массы. Вытащить сковороду из духовки и аккуратно смазать внутри сливочным маслом. Чтобы масло не успело подгореть, сразу вылить тесто в сковороду. Выпекать в духовке 20-25 минут, пока тесто не станет воздушным и края не подрумянятся. Выложить сверху топпинг по вкусу.

Из блинов, только морковных, можно сделать праздничный торт. Подробности найдете здесь.

США: лимонный бисквит

Фото: instagram.com/vrednuha37/

Ингредиенты для бисквита:

4 яйца;

120 г сахарного песка;

30 г лимонного сока;

цедра двух лимонов;

30 г растительного масла;

120 г пшеничной муки;

20 г кукурузного крахмала;

10 г разрыхлителя;

щепотка куркумы.

Для пропитки:

сок половины лимона;

200 г воды;

50 г сахарного песка.

Для крема:

500 г творога;

50 г молока;

100 г сахарной пудры.

Как приготовить:

Взбить яйца и сахар в пышную пену. Добавить масло, сок лимона и цедру, перемешать. Просеять сухие ингредиенты, перемешать. Выпекать при 160 градусов около часа. Достать, остудить на решетке. Для пропитки смешать все ингредиенты, вскипятить, остудить и процедить. Для крема взбить все ингредиенты до однородности. Бисквит разрезать на три коржа. Собрать торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем. Украсить по вкусу.

Если любите творожные десерты, то они могут быть без выпечки и без муки. Один такой рецепт читайте здесь.