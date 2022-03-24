Как приготовить коцюрбу, украинское старинное блюдо – нужны картофель, сало и галушки

Продолжаем расширять свои познания в украинской кухне и знакомиться с несправедливо забытыми рецептами. О шпундре из свеклы и мяса мы рассказывали, о ней писал Иван Котляревский в "Энеиде".
Коцюрба – это тоже старинное и очень сытное блюдо. В нем есть отварной картофель, галушки или щипанка. Именно так они называются в этом блюде.
То есть тесто отрывается двумя пальцами и попадает в кипяток.
Далее по теме
Галушки сделайте по своему проверенному рецепту. Можно использовать сало, но с подчеревком будет сытнее. Перед тем, как обжаривать, срежьте шкурку.
Рецепт с канала украинского фудблогера РЕЦЕПТИ І ТЕХНОЛОГІЇ.
Коцюрба
Ингредиенты:
- 300 г подчеревка;
- 400 г картофеля;
- 3 яйца;
- зеленый лук, соль, перец.
Еще обязательно попробуйте сделать гылуны – украинские вареники-гиганты с мясом.
Как приготовить:
- У подчеревка срезать шкурку, нарезать и обжарить. Жир пригодится.
- Картофель очистить и нарезать некрупным кубиком, отварить в подсоленной воде.
- Сварить галушки, полить жиром от обжаренного сала.
- В тарелку выложить картофель с галушками. Сверху – шкварки и нарезанный зеленый лук.
Рекомендации по приготовлению коцюрбы смотрите в ролике.