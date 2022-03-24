Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без муки и яиц

Перекус за 5 минут

Домашняя колбаса

Постные блюда

Храним яйца

Замена хлебу
СЕГОДНЯ Еда

Как приготовить коцюрбу, украинское старинное блюдо – нужны картофель, сало и галушки

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 13:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вернее, не сало, а подчеревок. Сытнее коцюрба будет именно с ним. Галушки приготовьте по своему проверенному рецепту
Коцюрба - рецепт украинского блюда
Коцюрба - рецепт украинского блюда / Фото: РЕЦЕПТИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Продолжаем расширять свои познания в украинской кухне и знакомиться с несправедливо забытыми рецептами. О шпундре из свеклы и мяса мы рассказывали, о ней писал Иван Котляревский в "Энеиде".

Коцюрба – это тоже старинное и очень сытное блюдо. В нем есть отварной картофель, галушки или щипанка. Именно так они называются в этом блюде.

Реклама

То есть тесто отрывается двумя пальцами и попадает в кипяток.

Галушки сделайте по своему проверенному рецепту. Можно использовать сало, но с подчеревком будет сытнее. Перед тем, как обжаривать, срежьте шкурку.

Рецепт с канала украинского фудблогера РЕЦЕПТИ І ТЕХНОЛОГІЇ.

Реклама

Коцюрба

Ингредиенты:

  • 300 г подчеревка;
  • 400 г картофеля;
  • 3 яйца;
  • зеленый лук, соль, перец.

Еще обязательно попробуйте сделать гылуны – украинские вареники-гиганты с мясом.

Как приготовить:

Реклама
  1. У подчеревка срезать шкурку, нарезать и обжарить. Жир пригодится.
  2. Картофель очистить и нарезать некрупным кубиком, отварить в подсоленной воде.
  3. Сварить галушки, полить жиром от обжаренного сала.
  4. В тарелку выложить картофель с галушками. Сверху – шкварки и нарезанный зеленый лук.

Рекомендации по приготовлению коцюрбы смотрите в ролике.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Пополнить запасы
Продукты длительного хранения
Бобовые
Бобовые
Крупы
Крупы
Сушеное мясо
Сушеное мясо
Мед
Мед
1 /2
Что купить?
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как сделать сливочное масло
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Стародавние рецепты
Вкусно по-украински
Готовить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять