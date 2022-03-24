Как приготовить коцюрбу, украинское старинное блюдо – нужны картофель, сало и галушки

Вернее, не сало, а подчеревок. Сытнее коцюрба будет именно с ним. Галушки приготовьте по своему проверенному рецепту

Коцюрба - рецепт украинского блюда / Фото: РЕЦЕПТИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Продолжаем расширять свои познания в украинской кухне и знакомиться с несправедливо забытыми рецептами. О шпундре из свеклы и мяса мы рассказывали, о ней писал Иван Котляревский в "Энеиде".

Коцюрба – это тоже старинное и очень сытное блюдо. В нем есть отварной картофель, галушки или щипанка. Именно так они называются в этом блюде.

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То есть тесто отрывается двумя пальцами и попадает в кипяток.

Галушки сделайте по своему проверенному рецепту. Можно использовать сало, но с подчеревком будет сытнее. Перед тем, как обжаривать, срежьте шкурку.

Рецепт с канала украинского фудблогера РЕЦЕПТИ І ТЕХНОЛОГІЇ.

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Коцюрба

Ингредиенты:

300 г подчеревка;

400 г картофеля;

3 яйца;

зеленый лук, соль, перец.

Еще обязательно попробуйте сделать гылуны – украинские вареники-гиганты с мясом.

Как приготовить:

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У подчеревка срезать шкурку, нарезать и обжарить. Жир пригодится. Картофель очистить и нарезать некрупным кубиком, отварить в подсоленной воде. Сварить галушки, полить жиром от обжаренного сала. В тарелку выложить картофель с галушками. Сверху – шкварки и нарезанный зеленый лук.

Рекомендации по приготовлению коцюрбы смотрите в ролике.