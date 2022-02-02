Как приготовить куриный суп заму: молдаване верят, что он лечит простуду

А все потому, что готовится он с мясом домашнего петуха и домашней лапшой. Пожалуй, главный ингредиент – молдавский квас из пшеничных отрубей, его можно заменить соком лимона. Но рецепт кваса тоже найдете ниже

Куриный суп зама / Фото: instagram.com/biofermafamiliei/

Наша вера в целебные свойства куриных супов, прежде всего из домашней птицы, не искоренима. И да, это работает при простуде, становится немного легче.

Грузины готовят чихиртму, молдаване – суп заму. Там верят, что он помогает от недомоганий во время похмелья, в том числе.

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Из особенностей – пучок любистка, он нарезается в тарелки перед подачей. И еще молдавский квас из пшеничных отрубей борш акру. Правда, готовится борш акру чуть больше суток. Но, как и зама, обладает уникальными полезными свойствами.

Поэтому вместо 250 мл кваса можно взять 35-50 мл сока лимона. Вводить его нужно постепенно, каждый раз пробуя суп.

Рецепт с сайта Foodies.academy.

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Куриный суп зама

Куриный суп зама / Фото: instagram.com/biofermafamiliei/

Ингредиенты:

петух домашний – 1 кг;

корень сельдерея – 50 г;

корень петрушки, лук, корень пастернака – по 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

лавровый лист – 6 шт.;

квас из отрубей – 250 мл;

зелень петрушки, измельченная;

соль, перец горошком, тимьян.

Для кваса:

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пшеничные отруби – 1 кг;

кукурузная крупа мелкого помола – 500 г;

хлеб белый – 100 г;

дрожжи – 15 г;

стебель сельдерея;

тимьян свежий – 2 веточки;

веточка вишни.

Для лапши:

яйцо;

мука пшеничная – 100 г;

две щепотки соли.

Здесь есть еще один интересный рецепт для супа – он запекается в горшке. Так это блюдо готовят в Италии.

Как приготовить: