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Краковский сырник с нежной песочной сеточкой – он запомнится надолго

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 января, 09:22
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Его невероятная воздушность достигается путем отдельного добавления в творог взбитых белков и желтков. Украсить сырник можно глазурью из лимонного сока и сахарной пудры
Краковский сырник
Краковский сырник / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Сырники любят не только у нас, они практически повсеместны. Иногда их рецептура не может не удивлять. Это, прежде всего, касается сырников по-скандинавски, куда добавляется немного картофеля.

Краковский – красивый. И даже больше – он торжественный. В нем очень много практически воздушной начинки, которая красиво размещается на тонкой основе из песочного теста.

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Да, повозиться с ним придется, но результат стараний будет оправдан сполна.

Рецепт взят со страницы iuliaveselova4.

Краковский сырник

Ингредиенты:

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  • Творог – 1 кг
  • Яйцо – 1 шт.
  • Яичные белки и желтки – по 8 шт.
  • Сливочное масло – 225 г
  • Сахарная пудра – 375 г
  • Ванилин – 2 г
  • Крахмал – 3 ст. л.
  • Изюм – 100 г
  • Пшеничная мука – 250 г
  • Соль – щепотка

Ранее мы рассказывали о сырнике-пироге и его рецепте, когда нужно сократить время на приготовление.

Как приготовить:

  1. 125 г размягченного масла взбить с 125 г сахарной пудры. Добавить 1 яйцо, ванилин, перемешать. Просеять муку. Замесить тесто и отправить в холодильник на час.
  2. Отрезать чуть больше половины теста и раскатать в пласт. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Проколоть в нескольких местах вилкой. Поставить в холодильник на 30 минут.
  3. Выпекать 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  4. Для начинки перетереть творог через сито. Взбить в блендере до получения нежной массы.
  5. Взбить оставшееся размягченное сливочное масло с 200 г сахарной пудры. Продолжая взбивать, добавлять по одному желтки и по ложке творога.
  6. Взбить яичные белки с щепоткой соли. Добавить 50 г сахарной пудры и взбивать до плотной пены. Добавить подготовленный изюм и крахмал.
  7. В творожную массу добавить яичные белки, медленно перемешивая.
  8. Готовый корж выложить в форму, сверху – творожную начинку.
  9. Раскатать тонко оставшееся тесто. Нарезать на полоски и выложить в виде решетки сверху творога.
  10. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.

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Ирина Маслова
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