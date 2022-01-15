Краковский сырник с нежной песочной сеточкой – он запомнится надолго

Сырники любят не только у нас, они практически повсеместны. Иногда их рецептура не может не удивлять. Это, прежде всего, касается сырников по-скандинавски, куда добавляется немного картофеля.
Краковский – красивый. И даже больше – он торжественный. В нем очень много практически воздушной начинки, которая красиво размещается на тонкой основе из песочного теста.
Да, повозиться с ним придется, но результат стараний будет оправдан сполна.
Далее по теме
Рецепт взят со страницы iuliaveselova4.
Краковский сырник
Ингредиенты:
- Творог – 1 кг
- Яйцо – 1 шт.
- Яичные белки и желтки – по 8 шт.
- Сливочное масло – 225 г
- Сахарная пудра – 375 г
- Ванилин – 2 г
- Крахмал – 3 ст. л.
- Изюм – 100 г
- Пшеничная мука – 250 г
- Соль – щепотка
Ранее мы рассказывали о сырнике-пироге и его рецепте, когда нужно сократить время на приготовление.
Как приготовить:
- 125 г размягченного масла взбить с 125 г сахарной пудры. Добавить 1 яйцо, ванилин, перемешать. Просеять муку. Замесить тесто и отправить в холодильник на час.
- Отрезать чуть больше половины теста и раскатать в пласт. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Проколоть в нескольких местах вилкой. Поставить в холодильник на 30 минут.
- Выпекать 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Для начинки перетереть творог через сито. Взбить в блендере до получения нежной массы.
- Взбить оставшееся размягченное сливочное масло с 200 г сахарной пудры. Продолжая взбивать, добавлять по одному желтки и по ложке творога.
- Взбить яичные белки с щепоткой соли. Добавить 50 г сахарной пудры и взбивать до плотной пены. Добавить подготовленный изюм и крахмал.
- В творожную массу добавить яичные белки, медленно перемешивая.
- Готовый корж выложить в форму, сверху – творожную начинку.
- Раскатать тонко оставшееся тесто. Нарезать на полоски и выложить в виде решетки сверху творога.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.