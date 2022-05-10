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Палюшки из творога – рецепт сочно-хрустящего завтрака из Галичины

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 мая, 07:01
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Сочные, потому что творог, хрустящие, потому что обжариваются. Традиционно делаются в форме брусочков. Подавайте с вареньем и сметаной
Галицкие палюшки из творога на завтрак
Галицкие палюшки из творога на завтрак / Фото: zernograd.com

И еще один творожный завтрак из Западной Украины. Обязательно приготовьте закарпатские гомбовцы, они тоже творожные, круглые и часто с начинкой.

Галицкие палюшки – это практически, как ленивые вареники, только в форме брусочков или пальчиков. После того, как они отварятся, а вода стечет, их нужно обжарить до красивого золотистого цвета на сливочном масле.

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Рецепт от украинского фудблогера zernograd.com.

Галицкие палюшки

Галицкие палюшки
Галицкие палюшки / Фото: zernograd.com

Ингредиенты:

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  • 200 г творога;
  • яйцо;
  • щепотка соли;
  • 50 г муки;
  • 25 г сахара;
  • ванилин;
  • сливочное масло для обжаривания.

Очень вкусными получаются оладьи из молодой капусты, их тоже можно готовить на завтрак. Их рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Творог тщательно отжать и протереть через сито. Смешать все ингредиенты для теста.
  2. Раскатать толстую колбаску. Примять ладонью и нарезать узкой длинной формы.
  3. Отварить палюшки в кипящей воде. Когда всплывут, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и немного остудить.
  4. Обжарить на сливочном масле до румяной корочки.

Здесь увидите подробный процесс обжаривания галицких палюшек.

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Здесь найдете рецепт завтрака из детства – запеканки из творога и вермишели.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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