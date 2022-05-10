Палюшки из творога – рецепт сочно-хрустящего завтрака из Галичины

Сочные, потому что творог, хрустящие, потому что обжариваются. Традиционно делаются в форме брусочков. Подавайте с вареньем и сметаной

Галицкие палюшки из творога на завтрак / Фото: zernograd.com

И еще один творожный завтрак из Западной Украины. Обязательно приготовьте закарпатские гомбовцы, они тоже творожные, круглые и часто с начинкой.

Галицкие палюшки – это практически, как ленивые вареники, только в форме брусочков или пальчиков. После того, как они отварятся, а вода стечет, их нужно обжарить до красивого золотистого цвета на сливочном масле.

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Рецепт от украинского фудблогера zernograd.com.

Галицкие палюшки

Галицкие палюшки / Фото: zernograd.com

Ингредиенты:

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200 г творога;

яйцо;

щепотка соли;

50 г муки;

25 г сахара;

ванилин;

сливочное масло для обжаривания.

Очень вкусными получаются оладьи из молодой капусты, их тоже можно готовить на завтрак. Их рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

Творог тщательно отжать и протереть через сито. Смешать все ингредиенты для теста. Раскатать толстую колбаску. Примять ладонью и нарезать узкой длинной формы. Отварить палюшки в кипящей воде. Когда всплывут, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и немного остудить. Обжарить на сливочном масле до румяной корочки.

Здесь увидите подробный процесс обжаривания галицких палюшек.

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Здесь найдете рецепт завтрака из детства – запеканки из творога и вермишели.