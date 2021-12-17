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Печенье на День Святого Николая – с имбирем, какао и творогом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
17 декабря, 13:45
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Имбирное печенье – традиционное в этот праздник. Шоколадное после выпечки получается с трещинками. А в творожные палочки нужно добавить банан
Рецепты печенья ко Дню Святого Николая
Рецепты печенья ко Дню Святого Николая / Фото: Коллаж: Сегодня

День Святого Николая в нашей стране любимый у взрослых и детей.

Кроме того, что мы все будем получать подарки, в доме должен быть аромат самого разного печенья.

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Автор рецепта шоколадного печенья с трещинкамиdolce.vita.school – акцентирует: тесто после замеса будет жидковатым, но не нужно добавлять в него лишнюю муку.

Тесто для творожных палочек от kotlyarovalife замешивается на рисовой муке.

Фудблогер и автор имбирного печеньяvoitofrukt – рекомендует раскатывать тесто как можно тоньше.

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Имбирное печенье

Имбирное печенье
Имбирное печенье / Фото: instagram.com/voitofrukt/

Ингредиенты:

  • Мука – 260 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар, сливочное масло – по 100 г
  • Мед – 3 ч. л.
  • Разрыхлитель, корица – по 1 ч. л.
  • Какао – 10 г
  • Имбирь – 2 ч. л. (без горки)
  • Мускатный орех – щепотка

Для глазури:

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  • Белок
  • Сахарная пудра – 180 г
  • Лимонный сок – 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Смешать муку, какао, специи и разрыхлитель. Отдельно взбить яйцо, размягченное сливочное масло, сахар и мед. Добавить сухую смесь и вымесить тесто.
  2. Завернуть в пленку и убрать в холодильник минимум на 2 часа.
  3. Раскатать тесто и вырезать формочками печенье. Аккуратно перенести на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
  4. Выпекать при 180 градусах 8-10 минут. Время зависит от толщины печенья.
  5. Для глазури взбить венчиком белок, всыпать сахарную пудру, перемешать. Добавить лимонный сок и еще раз перемешать. Накрыть влажной салфеткой и оставить на 15 минут.
  6. В пакете сделать тонкое отверстие, налить глазурь и нанести узоры.

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Творожные палочки

Творожные палочки
Творожные палочки / Фото: instagram.com/kotlyarovalife/

Ингредиенты:

  • Банан
  • Творог – 300 г
  • Детский творожок – 100 г
  • Яйцо
  • Желток
  • Рисовая мука – 5-6 ст. л.
  • Кокосовая стружка

Как приготовить:

  1. Банана и творог соединить, тщательно перемешать.
  2. Добавить яйцо и муку. Сформировать палочки, смазать желтком.
  3. Выпекать 25 минут при 180 градусах, желательно на силиконовом коврике. Сверху посыпать кокосовой стружкой.

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Шоколадное печенье с трещинками

Шоколадное печенье с трещинками
Шоколадное печенье с трещинками / Фото: instagram.com/dolce.vita.school/

Ингредиенты:

  • Мука – 170 г
  • Какао-порошок – 3-4 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Сахар – 100 г
  • Соль щепотка
  • Ванильная сахар – по вкусу
  • Масло растительное – 85 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахарная пудра для обсыпки

Как приготовить:

  1. Взбить яйца и сахар на высокой скорости до плотной консистенции. Добавить какао и разрыхлитель к муке и просеять.
  2. Добавить к яйцам соль, ваниль, растительное масло и взбить до однородности.
  3. К яйцам всыпать муку, перемешать до однородности.
  4. Тесто собрать в шар, завернуть в пленку. Убрать в холодильник минимум на час.
  5. Разделить на небольшие кусочки, скатать шарики и обвалять каждый в сахарной пудре.
  6. На противень, застеленный пергаментом, выложить шарики на расстоянии.
  7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут.

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Ирина Маслова
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