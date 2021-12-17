Печенье на День Святого Николая – с имбирем, какао и творогом

День Святого Николая в нашей стране любимый у взрослых и детей.
Кроме того, что мы все будем получать подарки, в доме должен быть аромат самого разного печенья.
Автор рецепта шоколадного печенья с трещинками – dolce.vita.school – акцентирует: тесто после замеса будет жидковатым, но не нужно добавлять в него лишнюю муку.
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Тесто для творожных палочек от kotlyarovalife замешивается на рисовой муке.
Фудблогер и автор имбирного печенья – voitofrukt – рекомендует раскатывать тесто как можно тоньше.
Имбирное печенье
Ингредиенты:
- Мука – 260 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сахар, сливочное масло – по 100 г
- Мед – 3 ч. л.
- Разрыхлитель, корица – по 1 ч. л.
- Какао – 10 г
- Имбирь – 2 ч. л. (без горки)
- Мускатный орех – щепотка
Для глазури:
- Белок
- Сахарная пудра – 180 г
- Лимонный сок – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Смешать муку, какао, специи и разрыхлитель. Отдельно взбить яйцо, размягченное сливочное масло, сахар и мед. Добавить сухую смесь и вымесить тесто.
- Завернуть в пленку и убрать в холодильник минимум на 2 часа.
- Раскатать тесто и вырезать формочками печенье. Аккуратно перенести на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
- Выпекать при 180 градусах 8-10 минут. Время зависит от толщины печенья.
- Для глазури взбить венчиком белок, всыпать сахарную пудру, перемешать. Добавить лимонный сок и еще раз перемешать. Накрыть влажной салфеткой и оставить на 15 минут.
- В пакете сделать тонкое отверстие, налить глазурь и нанести узоры.
Творожные палочки
Ингредиенты:
- Банан
- Творог – 300 г
- Детский творожок – 100 г
- Яйцо
- Желток
- Рисовая мука – 5-6 ст. л.
- Кокосовая стружка
Как приготовить:
- Банана и творог соединить, тщательно перемешать.
- Добавить яйцо и муку. Сформировать палочки, смазать желтком.
- Выпекать 25 минут при 180 градусах, желательно на силиконовом коврике. Сверху посыпать кокосовой стружкой.
Шоколадное печенье с трещинками
Ингредиенты:
- Мука – 170 г
- Какао-порошок – 3-4 ст. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сахар – 100 г
- Соль щепотка
- Ванильная сахар – по вкусу
- Масло растительное – 85 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сахарная пудра для обсыпки
Как приготовить:
- Взбить яйца и сахар на высокой скорости до плотной консистенции. Добавить какао и разрыхлитель к муке и просеять.
- Добавить к яйцам соль, ваниль, растительное масло и взбить до однородности.
- К яйцам всыпать муку, перемешать до однородности.
- Тесто собрать в шар, завернуть в пленку. Убрать в холодильник минимум на час.
- Разделить на небольшие кусочки, скатать шарики и обвалять каждый в сахарной пудре.
- На противень, застеленный пергаментом, выложить шарики на расстоянии.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут.