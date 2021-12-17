Печиво на День Святого Миколая – з імбиром, какао та сиром

День Святого Миколая у нашій країні улюблений у дорослих та дітей.
Крім того, що ми всі отримуватимемо подарунки, вдома має бути аромат різного печива.
Авторка рецепта шоколадного печива з тріщинами – dolce.vita.school – акцентує: тісто після замісу буде рідким, але не потрібно додавати у нього зайве борошно.
Далі по темі
Тісто для сирних паличок від kotlyarovalife замішується на рисовому борошні.
Фудблогерка та авторка імбирного печива – voitofrukt – рекомендує розкачувати тісто якнайтонше.
Імбирне печиво
Інгредієнти:
- Борошно – 260 г
- Яйце куряче – 1 шт.
- Цукор, вершкове масло – по 100 г
- Мед – 3 ч. л.
- Розпушувач, кориця – по 1 ч. л.
- Какао – 10 г
- Імбир – 2 ч. л. (без гірки)
- Мускатний горіх – щіпка
Для глазурі:
- Білок
- Цукрова пудра – 180 г
- Лимонний сік – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Змішати борошно, какао, спеції та розпушувач. Окремо збити яйце, розм'якшене вершкове масло, цукор та мед. Додати суху суміш і вимісити тісто.
- Загорнути у плівку та прибрати в холодильник мінімум на 2 години.
- Розкочати тісто і вирізати формами печиво. Акуратно перенести на деко, застелене пергаментом або силіконовим килимком.
- Випікати за 180 градусів 8-10 хвилин. Час залежить від товщини печива.
- Для глазурі збити вінчиком білок, всипати цукрову пудру, перемішати. Додати лимонний сік та ще раз перемішати. Накрити вологою серветкою та залишити на 15 хвилин.
- У пакеті зробити тонкий отвір, налити глазур та нанести візерунки.
Сирні палички
Інгредієнти:
- Банан
- Сир – 300 г
- Дитячий сирок – 100 г
- Яйце
- Жовток
- Рисове борошно – 5-6 ст. л.
- Кокосова стружка
Як приготувати:
- Банан та сир з'єднати, ретельно перемішати.
- Додати яйце та борошно. Сформувати палички, змастити жовтком.
- Випікати 25 хвилин за 180 градусів, бажано на силіконовому килимку. Зверху посипати кокосовою стружкою.
Шоколадне печиво з тріщинами
Інгредієнти:
- Борошно – 170 г
- Какао-порошок – 3-4 ст. л.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Цукор – 100 г
- Сіль дрібка
- Ванільний цукор – за смаком
- Олія – 85 г
- Яйце – 2 шт.
- Цукрова пудра для обсипання
Як приготувати:
- Збити яйця та цукор на високій швидкості до щільної консистенції. Додати какао і розпушувач до борошна та просіяти.
- Додати до яєць сіль, ваніль, олію і збити до однорідності.
- До яєць всипати борошно, перемішати до однорідності.
- Тісто зібрати в кулю, загорнути у плівку. Прибрати у холодильник мінімум на годину.
- Розділити на невеликі шматочки, скачати кульки та обваляти кожну в цукровій пудрі.
- На деко, застелене пергаментом, викласти кульки на відстані.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15-20 хвилин.